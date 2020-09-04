Зараза у Берлускони, Профессор Дерипаска, Сгорел триллион // Галопом по Европам #289

В этом выпуске:- Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко;- Реальные доходы россиян в этом году снизятся не меньше чем на 4 процента, посчитали во внешэкономбанке;- В России снова больше пяти тысяч новых случаев ковида за сутки;- Российский автопром продолжат стимулировать – программа по поддержанию спроса продлена на 2021-й;- Американские биржи в четверг рухнули после рекордного за 30 лет роста;- Строители питерской подземки провели забастовку из-за невыплаты зарплат за два месяца;- Олигарх Дерипаска стал почетным профессором МГУ._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1HEFtMZk3AQ