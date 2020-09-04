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Зараза у Берлускони, Профессор Дерипаска, Сгорел триллион // Галопом по Европам #289

22:12. 4 сентября 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко;
- Реальные доходы россиян в этом году снизятся не меньше чем на 4 процента, посчитали во внешэкономбанке;
- В России снова больше пяти тысяч новых случаев ковида за сутки;
- Российский автопром продолжат стимулировать – программа по поддержанию спроса продлена на 2021-й;
- Американские биржи в четверг рухнули после рекордного за 30 лет роста;
- Строители питерской подземки провели забастовку из-за невыплаты зарплат за два месяца;
- Олигарх Дерипаска стал почетным профессором МГУ.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1HEFtMZk3AQ

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