Зараза у Берлускони, Профессор Дерипаска, Сгорел триллион // Галопом по Европам #289
22:12. 4 сентября 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко;
- Реальные доходы россиян в этом году снизятся не меньше чем на 4 процента, посчитали во внешэкономбанке;
- В России снова больше пяти тысяч новых случаев ковида за сутки;
- Российский автопром продолжат стимулировать – программа по поддержанию спроса продлена на 2021-й;
- Американские биржи в четверг рухнули после рекордного за 30 лет роста;
- Строители питерской подземки провели забастовку из-за невыплаты зарплат за два месяца;
- Олигарх Дерипаска стал почетным профессором МГУ.
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Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко;
- Реальные доходы россиян в этом году снизятся не меньше чем на 4 процента, посчитали во внешэкономбанке;
- В России снова больше пяти тысяч новых случаев ковида за сутки;
- Российский автопром продолжат стимулировать – программа по поддержанию спроса продлена на 2021-й;
- Американские биржи в четверг рухнули после рекордного за 30 лет роста;
- Строители питерской подземки провели забастовку из-за невыплаты зарплат за два месяца;
- Олигарх Дерипаска стал почетным профессором МГУ.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
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