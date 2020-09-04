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Воспоминания немецкого солдата Гельмута Пабста о войне на Восточном фронте. Военные истории.

22:13. 4 сентября 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ay0M1oKN-jA

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