Воспоминания немецкого солдата Гельмута Пабста о войне на Восточном фронте. Военные истории.

.... Книга практически целиком состоит из воспоминанийнемецкихсолдат и офицеров, их писем домой... 21 июня Вспоминает унтер-офицер Гельмут Колаковски: «Поздним вечером наш взвод... - снаряды рикошетили от брони. Лейтенант Гельмут Ритген из 6-й танковой...
... ознаменовался недавний выход воспоминаний бывшего канцлера Германии Гельмута Коля «Завещание. ... начитал на магнитофон свои воспоминания. Журналист и писатель Шван...Герхардом Шрёдером, запрещавшие участие немецкихсолдат во внешних операциях по поддержанию...
.... Книга практически целиком состоит из воспоминанийнемецкихсолдат и офицеров, их писем домой... Вечер 21 июняВспоминает унтер-офицер Гельмут Колаковски: «Поздним вечером наш взвод... – снаряды рикошетили от брони. Лейтенант Гельмут Ритген из 6-й танковой...
.... Книга практически целиком состоит из воспоминанийнемецкихсолдат и офицеров, их писем домой... 21 июня Вспоминает унтер-офицер Гельмут Колаковски: «Поздним вечером наш взвод... – снаряды рикошетили от брони. Лейтенант Гельмут Ритген из 6-й танковой...
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