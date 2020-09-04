Важное объявление для борцов с Лукашенко

выделяя на проекты дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет

Важное объявление для борцов с режимом Лукашенко и за демократию в Белоруссии.Хоть какая-то отдушина для борцов с диктатором, после того как руководство ЕС трусливо отказалось вводить санкции против Лукашенко, предпочтя диалог с диктатором, поддержке мирных протестующих.Но торопитесь, конкуренция за грантоместо очень высока. Лишь самые свободные и демократичные белорусские правозащитники смогут припасть к валюте свободы.Конечно это не грин-карта, но все свободные люди когда-то с чего-то начинали.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6145176.html