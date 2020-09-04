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Важное объявление для борцов с Лукашенко

19:34. 4 сентября 2020 112 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Важное объявление для борцов с режимом Лукашенко и за демократию в Белоруссии.

"Великобритания объявляет, что вдвое увеличивает поддержку для независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений в Белоруссии, выделяя на проекты дополнительные 1,5 миллиона фунтов стерлингов в течение следующих двух лет. Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в Белоруссии, в борьбе с дезинформацией" (с)

Хоть какая-то отдушина для борцов с диктатором, после того как руководство ЕС трусливо отказалось вводить санкции против Лукашенко, предпочтя диалог с диктатором, поддержке мирных протестующих.
Но торопитесь, конкуренция за грантоместо очень высока. Лишь самые свободные и демократичные белорусские правозащитники смогут припасть к валюте свободы.
Конечно это не грин-карта, но все свободные люди когда-то с чего-то начинали.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6145176.html

Метки: белоруссия, Британия, грантоеды, лукашенко, юмор

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