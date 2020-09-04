Тайвань сбил китайский истребитель Су-35
10:23. 4 сентября 2020 214 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Тайвань заявил, что сбил китайский истребитель Су-35.
По заявлению Тайваня, машина якобы зашла в воздушное пространство Тайваня и там была сбита наземной системой ПВО. Пилот катапультировался и был взят в плен. На видео https://twitter.com/vividshubham/status/1301781909047898114 непонятно, жив он или мертв.
Выложено и видео неких обломков.
Если информация подтвердится, можно ожидать серьезную эскалацию.
Есть также сообщения, что все это дезинформация Индии, а самолет на самом деле разбился на территории материкового Китая.
Ряд неофициальных китайских источников пишут, что это не Su-35, а J-10.
В общем, подождем официального заявления от НОАК.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6143324.html
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