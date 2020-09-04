Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Тайвань сбил китайский истребитель Су-35

10:23. 4 сентября 2020 214 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



Тайвань заявил, что сбил китайский истребитель Су-35.
По заявлению Тайваня, машина якобы зашла в воздушное пространство Тайваня и там была сбита наземной системой ПВО. Пилот катапультировался и был взят в плен. На видео https://twitter.com/vividshubham/status/1301781909047898114 непонятно, жив он или мертв.
Выложено и видео неких обломков.





Если информация подтвердится, можно ожидать серьезную эскалацию.
Есть также сообщения, что все это дезинформация Индии, а самолет на самом деле разбился на территории материкового Китая.
Ряд неофициальных китайских источников пишут, что это не Su-35, а J-10.
В общем, подождем официального заявления от НОАК.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6143324.html

Метки: Видео, истребители, Китай, кнр, ноак, пво, тайвань

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Война под чужим именем. Кем на самом деле был летчик Ли Си Цын?
...тот пилот, что меня сбил? — Одного вьетнамца я ...Нанкином без потерь сбили два истребителя и один бомбардировщик.... авиабазу на острове Тайвань 23 февраля 1938 года...истребитель МиГ-15. Советских пилотов, участвовавших в боях, переодевали в униформу китайских...
Спасти Китай: советские летчики в боях с японцами
...потерь в своих рядах сбили два вражеских истребителя и один бомбардировщик. ...на авиабазу японцев на острове Тайвань, которая считалась находящейся вне зоны...борьбы китайского народа против японских захватчиков (1937-1945). 1938 год Советские истребители...
Сирия, Турция, ИГИЛ, последние новости 19 июля 2016
...создание Восточного Туркестана на территории китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района. При... правительством организацией и крупнейшими вузами Тайваня. Ранее в 2006 году ... 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, участвовавший в...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 января 2016
...воздушным силам Турции: «Наши истребители будут летать там, где ...жестких правил применения оружия, сбил российский самолет Су-24М,...Синьцзяне. Мы уже предоставляем китайской разведке информацию относительно этих .... «Я выросла на Тайване и пришла в Пентагон ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)