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Тайфун уносит жизни в Приморье

09:25. 4 сентября 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Тайфун уносит жизни в Приморье | Русская весна

В Приморье два человека погибли из-за ЧП с плавкраном: конструкция была выброшена на отмель шквальным ураганным ветром.

Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, в результате неблагоприятных метеорологических условий… в бухте Теляковского Уссурийского залива выброшен на отмель плавучий кран „Черноморец-34“, на борту которого находился экипаж в количестве девяти человек», — говорится в заявлении.

Остальные семеро членов экипажа не пострадали.

Общее число жертв стихии в Приморье составляет три человека. Общее число пострадавших — 55. Люди, получившие травмы из-за непогоды, начали обращаться за медицинской помощью начиная с 15.00 (8.00 мск) третьего сентября.

А в Благовещенске тем временем эвакуировали учащихся гимназии № 25 из-за подтопления здания. Об этом сообщают власти города.

«В настоящее время проходит эвакуация детей из второго корпуса гимназии № 25 (Дьяченко, 4). Вода стала резко поступать в электрощитовую», — говорится в заявлении.

Вода также «зашла на территорию школы № 13» и ряда других учебных заведений, включая детские сады.

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Тайфун уносит жизни в Приморье | Русская весна
Тайфун уносит жизни в Приморье | Русская весна
Тайфун уносит жизни в Приморье | Русская весна
Тайфун уносит жизни в Приморье | Русская весна
Тайфун уносит жизни в Приморье | Русская весна
Тайфун уносит жизни в Приморье | Русская весна
Тайфун уносит жизни в Приморье | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1599200718

Метки: Новости

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