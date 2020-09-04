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Сводки от ополчения Новороссии 04 сентября 2020

22:14. 4 сентября 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Опытный каратель погиб под завалами горящего блиндажа на Донбассе (ФОТО)

Опытный каратель погиб под завалами горящего блиндажа на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе оборвалась жизнь украинского карателя из Днепропетровска Артема Бондаренко. О гибели главного сержанта 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Военнослужащий погиб во время ликвидации пожара на Луганщине, в районе проведения операции Объединенных сил. Артем считался без вести пропавшим, однако его тело было найдено под завалами сгоревшего блиндажа.

Главный сержант роты в условиях сильного пожара осуществлял эвакуацию военного имущества, однако стихийное бедствие унесло жизнь десантника», — говорится в сообщении.

В командовании ДШВ сообщают, что Бондаренко воевал на Донбассе с 2014 года.

«Артем Бондаренко пришел добровольцем в Вооруженные силы Украины в горячем 2014 году. В составе украинского десанта вел боевые действия в наиболее горячих точках Донбасса: Пески, донецкий аэропорт, Авдеевская промзона и многие другие», — говорится в сообщении.

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Опытный каратель погиб под завалами горящего блиндажа на Донбассе (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

У ВСУ десятки погибших и пострадавших в страшном пожаре: сводка с Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)

У ВСУ десятки погибших и пострадавших в страшном пожаре: сводка с Донбасса (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга официального представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.

Несмотря на действующее перемирие и согласованные украинской стороной меры по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня, по вине боевиков ВСУ, проявивших преступную халатность, во временно оккупированных населённых пунктах Станица Луганская, Трехизбенка и Новотошковское продолжает расти количество пострадавших от пожаров военнослужащих ВСУ и мирного населения, вовремя не эвакуированного из зоны стихийного бедствия.

Общее число жертв и пострадавших от пожара превысило 50 украинских военнослужащих, из них восемь пропали без вести и шестеро погибли от разрывов боеприпасов.

Кроме того, огнём уничтожено 7 единиц бронетехники и автомобилей, среди которых БМП-2, БТР-60, а также инженерная машина разграждения ИМР-2 и полковая землеройная машина ПЗМ-2, участвовавшие в тушении пожаров.

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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением принятых мер и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей. Данные факты также подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 03.09.2020 года.

За прошедшие сутки выявлено размещение боевой машины пехоты из состава 24 омбр в жилом районе н. п. Троицкое.

Кроме того, зафиксировано активное применение противником средств РЭБ. Мобильными группами из состава 305-го и 20-го отдельных батальонов РЭБ в зонах ответственности 30-й и 24-й бригад ВСУ в районах н. п. Попасная и Троицкое подавлялись каналы управления и навигации БПЛА ОБСЕ.

В свою очередь, силами МЧС ЛНР во взаимодействии с Народной милицией за прошедшие сутки ликвидировано 99 пожаров.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 1486 человек. На пункте пропуска оказана медицинская помощь 17 гражданам.

Действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.

При содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей СММ ОБСЕ, сотрудниками строительных организаций продолжились работы по распланировке площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое»: оборудование подушки под асфальтирование, прокладка электросетей и трубопроводов, монтаж пожарного резервуара, а также бурение скважин водоснабжения пунктов пропуска.

Подразделения Народной милиции ЛНР, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность наших граждан.

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У ВСУ десятки погибших и пострадавших в страшном пожаре: сводка с Донбасса (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
У ВСУ десятки погибших и пострадавших в страшном пожаре: сводка с Донбасса (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

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