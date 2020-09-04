Сводки от ополчения Новороссии 04 сентября 2020

На Донбассе оборвалась жизнь украинского карателя из Днепропетровска Артема Бондаренко. О гибели главного сержанта 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Военнослужащий погиб во время ликвидации пожара на Луганщине, в районе проведения операции Объединенных сил. Артем считался без вести пропавшим, однако его тело было найдено под завалами сгоревшего блиндажа.

Главный сержант роты в условиях сильного пожара осуществлял эвакуацию военного имущества, однако стихийное бедствие унесло жизнь десантника», — говорится в сообщении.

В командовании ДШВ сообщают, что Бондаренко воевал на Донбассе с 2014 года.

«Артем Бондаренко пришел добровольцем в Вооруженные силы Украины в горячем 2014 году. В составе украинского десанта вел боевые действия в наиболее горячих точках Донбасса: Пески, донецкий аэропорт, Авдеевская промзона и многие другие», — говорится в сообщении.

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