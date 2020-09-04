Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 сентября 2020

Напомним, 14 июля во время совместного российского-турецкого патрулирования вдоль трассы М4 в Идлибе было совершенно нападение на военнослужащих двух стран. Тогда пострадал экипаж турецкого бронеавтомобиля Kirpi и российского БТР-82А.

«Русская Весна» публикует уникальные кадры о дальнейшей судьбе нашего бронетранспортёра.

Несмотря на действительно впечатляющий огромный взрыв конструкция российского БТРа предотвратила гибель своего экипажа. Трое бойцов военной полиции ВС РФ получили ожоги и травмы средней тяжести.

Отечественная боевая машина получила повреждения и была отбуксирована на базу.

Повреждения бронетранспортера также оказались не критичны, и после небольшого ремонта БТР вернули в строй. Помимо этого, в благодарность за спасенные жизни российских военнослужащих бронетранспортёр получил имя «Несокрушимый».

На кадрах ниже запечатлены ремонтные работы и возвращение в строй нашей бронемашины.

Читайте также: Российские военные в Сирии обратились с экстренным призывом к Турции