Открытым текстом 04.09.2020

Ядовитый спектакль

Опять «Новичок». Опять обвинения со ссылкой на секретных военных. Опять однозначные заголовки западных газет. Опять угроза санкций.

Но на сей раз в старом спектакле главную роль отдали несчастной Германии. Она до последнего отбивалась от дорогого американского сжиженного газа, не вмешивалась в минские протесты. Теперь её дожимают Алексеем Анатольевичем Навальным. Он отрабатывает, похоже, последнюю в своей политической жизни роль — священной жертвы, то есть того, кого убивают свои, чтобы обвинить чужих.

Спецлаборатория вооружённых сил ФРГ объявила, что в крови Навального выявлены следы паралитического яда — вещества, мешающего работе фермента холинэстеразы, участвующего в передаче нервных сигналов. Причём яда из группы «Новичок», разрекламированной пару лет назад Британией в связи с отравлением бывшего британского агента Скрипаля.

Открытым текстом напоминаю: врачи омской больницы не просто не нашли в организме Навального никаких следов ничего из ингибиторов холинэстеразы. Они публично объявили, что готовы предоставить взятые ими образцы биологических жидкостей немцам для исследования — при условии, что немецкие медики ответят тем же.

В «Шаритэ», стоящей забор к забору со зданием немецкой внешней разведки коммерческой клинике, где с упорством, достойным лучшего применения, так же ставили страшные диагнозы якобы отравленному Ющенко и якобы умирающей Григян (по мужу Тимошенко), конечно, молчат.

Открытым текстом уверяю: уже решено повесить призрак Навального на Спасскую башню. Неважно, что ни единого симптома действия антихолинэстеразных ядов не наблюдалось…

Реальность уже не имеет отношения к делу. Никто не будет разбираться в том, зачем кровавый режим спасал Навальному жизнь и сделал всё, чтобы вывезти его в немецкую клинику, как просили его родственники. Всем уже плевать на свободы, борьбу за демократию, отравы. Для тех, кто начал эту игру, важно только предотвратить запуск второй очереди «Северного потока», да и любое усиление России. Только это и ничего больше.

Передозировка позитивной дискриминации

Уже через пару недель после смерти при задержании Флойда, негра с обширным криминальным прошлым, опубликован результат медицинского исследования: в этой тушке был такой разнообразный букет наркоты, да ещё и в таких дозах, что для смерти вовсе не требовалось удушение голенью полицейского, удерживавшей шею.

А специалисты ещё раньше открытым текстом отметили: если бы его душили, он не брыкался бы восемь с лишним минут, а заглох через минуту-две. Да и кричал он «не могу дышать» вполне отчётливо. Сейчас врачи уже официально признали: Флойд умер от передозировки, а полиция тут вовсе ни при чём.

Открытым текстом спрашиваю: сказал об этом хоть один из деятелей Демократической партии, крышующей погромы под лозунгом «Вlack lives matter» — «Чёрные жизни имеют значение» и нападающей на тех, кто напоминает: «Все жизни имеют значение»?

И открытым текстом сообщаю: демократы, как и погромщики, всё ещё прославляют Флойда буквально в лике святых и уверяют, что преступления совершает только полиция. Более того, в Соединённых Государствах Америки усилиями демократов и тесно связанных с ними средств массовой рекламы, агитации, дезинформации раскручена столь мощная истерика, что можно только удивляться: как вообще врачи, исследовавшие тушку Флойда, рискнули опубликовать то, что установили?

Похоже, есть всё же в СГА не только политики, готовые воевать до последней капли чужой крови, но и честные люди, искренне верящие в американский же лозунг: честность — лучшая политика!

Но лозунг этот популярен в СГА как раз потому, что честные политики там скорее исключение, нежели правило. Вот президент Трамп искренне старается исполнить всё, что обещал до выборов. Но для демократов он опасен не только этим, но и своей экономической программой. Они сейчас готовы сжечь всю страну руками погромщиков под крышей «Вlack lives matter», лишь бы не допустить его новой победы. И продолжить свою программу позитивной дискриминации, то есть поддержки любого меньшинства за счёт большинства.

Просто потому, что немалая доля этой поддержки так или иначе поддерживает самих демократов. Ничего личного — только бизнес.

Цветной бунт против СГА

Между тем президент Дональд Джон Кристофер-Фредерикович Трамп испробовал на вкус варево, десятилетиями щедро раздаваемое Соединёнными Государствами Америки десяткам других стран, а нынче впервые применённое внутри самих СГА. Ему не понравилось.

Во вторник Трамп съездил в город Кеноша в государстве Висконсин, где массовые беспорядки по поводу очередных выстрелов полиции в негра уничтожили имущество на миллионы долларов. Он заявил: «Кеношу опустошили погромы, которые направлены против полиции и являются антиамериканскими. Это не мирный протест, а внутренний терроризм».

Открытым текстом согласен: под лозунгом «Чёрные жизни имеют значение» уже несколько месяцев идёт открытый террор против основ общества. Не просто нарушен главный принцип демократии: меньшинство предлагает — большинство решает. Агрессивное меньшинство отказывает большинству в праве не только решать, но вообще существовать.

Толпа — всегда меньшинство если не по числу, то по уму: ещё в XIX веке доказано, что толпа глупее среднего уровня ума всех столпившихся, а зачастую глупее наиглупейшего из столпившихся. Но в данном случае речь идёт о меньшинстве и качественном, и количественном: невзирая на десятилетия усилий Демократической партии по заманиванию в СГА мигрантов, зависимых от государственных подачек, щедро раздаваемых демократами, большинство населения всё ещё составляют белые протестанты с англосаксонскими корнями, а среди них большинство всё ещё способно зарабатывать своим трудом.

Демократы проиграли не Трампу, а желанию этих людей вновь получить полноценные рабочие места, где можно делать нечто явно востребованное другими.

Последний для демократов способ предотвратить очередное своё поражение — террор. В Портленде, Кеноше, Лос-Анджелесе, других подконтрольных демократам городах и государствах — как в Киеве. В СГА бушует настоящая цветная революция. Со вполне понятной целью: сменить действующего главу государства и курс страны.

Всё по методичке Шарпа. Её теперь вслед за Шеварднадзе, Мубараком, Каддафи, Асадом пришлось изучить и Трампу. Одна надежда, что он не спасует, как Янукович. А ответит погромщикам в стиле Лукашенко.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-04-09-2020/