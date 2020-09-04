Опубликована запись переговоров Берлина и Варшавы о фальсификации отравления Навального (АУДИО)
Белорусский Telegram-канал «Пул Первого», связанный с администрацией президента Белоруссии, опубликовал запись переговоров немецкой и польской сторон, из которой следует, что «отравление» российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией.
Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «никакого отравления Навального не было, это фальсификация».
В в пресс-службе правительства Германии, в свою очередь, заявили, что «утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности».
Читайте также: В Германии прокомментировали заявление Лукашенко об «отравлении» Навального (ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1599241337
Слабовато.
Рейхбаба понимает (знает) , что её поимели. Но куда денешься. Если это не её игра по СП-2. Да ещё как-то ВВП надо в ООН-е выступать после этого.
ну он то на коне-вмешиваются мол,фальцифицируют всё ,тот же Боинг.Может против Байдена в помощь Трампу,хотя мне кажется -это фон готовится ,а выступление будет про мир во всем мире и помощь бедным от Ковида.Вот же с затерли выступление младшего Кеннеди,как Михалков давече против был спектакля с ковидом .