Опубликована запись переговоров Берлина и Варшавы о фальсификации отравления Навального (АУДИО)

Белорусский Telegram-канал «Пул Первого», связанный с администрацией президента Белоруссии, опубликовал запись переговоров немецкой и польской сторон, из которой следует, что «отравление» российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией.

Как ранее сообщала «Русская Весна», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «никакого отравления Навального не было, это фальсификация».

В в пресс-службе правительства Германии, в свою очередь, заявили, что «утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности».

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