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Наша биография. Год 1952

16:34. 4 сентября 2020 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Удостоенный  Государственной премии СССР цикл из 60 документальных фильмов  «Наша биография».
Каждый фильм из цикла посвящен определенному году жизни страны с 1917 по 1977 гг. Телевизионная летопись об эпохе и людях, делавших историю нашей страны.
Год 1952 вобрал в себя строительство Волго-Донского канала, создание первой советской быстродействующей электронной счетной машины БЭСМ-1,  выпуск первого советского самоходного зерноуборочного комбайна, создание Волжского народного хора, празднование 500-летия со дня рождения Леонардо да Винчи, мероприятия по случаю 125-летия со дня смерти Л.Бетховена, строительство сталинских высоток, победы советских спортсменов на Олимпийских играх в Финляндии, чрезвычайную сессию Всемирного совета мира в Берлине, выступление в Москве П. Робсона, XIX съезд КПСС, IV Всесоюзную конференцию сторонников мира.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5195831.html

Метки: власть, история, народ, общество, развитие, советский, социализм, ссср, человек

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