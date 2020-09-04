Методология Запада: русский – значит виновен

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А к чему это может привести даже думать не хочется, но напомню. Точно так же начиналось преследование евреев! Немцы приучали весь мир к мысли, что евреи – преступники, что евреи – порочны, что евреям не место в цивилизованном обществе. И смотрите, ведь что-то у нацистов вышло – евреев не только уничтожали по расовому признаку, но даже слово еврей сделали символом порока!Мне кажется, что нечто подобное хотят сотворить из русских: некую пугалку – как кровавых маньяков, уничтожающих всех и вся.Посмотрите – сначала Скрипаль, потом сирийские дети, "отравленные боевым ОВ", теперь вот Навальный. Я уж не говорю о том, что в свете сегодняшней ситуации только идиоту придёт в голову травить кого-то Новичком, но в этом-то и задумка организатора этой акции – посмотрите, какие тупые эти русские ублюдки, у них ума не хватает придумать что-то новое!А доказательства… Ну кому нужны доказательства преступности людоеда? Он и так людоед. Ужасную картинку обществу антироссийские СМИ нарисовали, смотрите на неё и всё станет ясно. Вот как-то так.