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Кризис закончился, началась новая норма жизни. Михаил Делягин

11:03. 4 сентября 2020 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Техника безопасного взаимодействия с новой экономической реальностью. Как обычному человеку пережить мировой спад. В какой сфере услуг сейчас лежит нераскопанная золотая жила для предпринимателей. Михаил Делягин рассказывает об этом и многом другом, а также отвечает на вопросы зрителей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aTjBBmDJM_I

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