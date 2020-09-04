Кризис закончился, началась новая норма жизни. Михаил Делягин
Техника безопасного взаимодействия с новой экономической реальностью. Как обычному человеку пережить мировой спад. В какой сфере услуг сейчас лежит нераскопанная золотая жила для предпринимателей. Михаил Делягин рассказывает об этом и многом другом, а также отвечает на вопросы зрителей.
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