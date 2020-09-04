Как Сталин патриарха конфетами кормил
4 сентября 1943 года состоялась встреча Сталина с иерархами Русской Православной Церкви. Рассказывает общественный деятель Владимир Соловейчик.
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