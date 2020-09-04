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Как Сталин патриарха конфетами кормил

16:41. 4 сентября 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

4 сентября 1943 года состоялась встреча Сталина с иерархами Русской Православной Церкви. Рассказывает общественный деятель Владимир Соловейчик.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jsZo5_VMxi8

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