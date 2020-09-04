ГИГИЕНА СОЗНАНИЯ

Представьте, как выглядел бы и каким запахом обладал бы человек, который бы не мылся с самого рождения, не умывался, не чистил зубы, не стриг волосы, не расчесывался? Пусть бы он ещё иногда пользовался парфюмерией и косметикой для того, чтобы лучше пахнуть и лучше выглядеть, – как вам было бы зрелище? При этом он бы принюхался к собственному запаху и не замечал его, зато вонь окружающих повергала бы его в бешенство, и он бы был возмущен всеобщей вонью.

Умопомрачительная история. Но ведь так и есть. Почему-то считается правильным и хорошим приучать детей к гигиене своего тела, это естественно. Когда у ребенка или у взрослого неумытое лицо, ему говорят: «У тебя глаза закисли», или: «Подруга, у тебя тушь потекла»? Сказать так – нормально, это правильно и общепринято. Более того, люди почему-то считают естественным убирать свои жилища и стирать свою одежду. Более того, почему-то, когда что-то пролилось на пол, люди говорят: «Возьми тряпку и вытри, пока не засохло».

Понимаете смысл фразы «Вытри, пока не засохло»? Люди почему-то отдают себе отчет, что засохшую грязь труднее оттирать, они не произносят безумную фразу: «Не трогай, пока свежее, время приберёт». Почему-то в этом случае люди понимают, что прибирать как раз лучше свежее, что прилипший и засохший кофе со временем никуда не исчезает с пола, в лучшем случае переходит на тапочки, в худшем – начинает цеплять дополнительную грязь. Почему-то люди это очень хорошо понимают. Почему же люди говорят: «Время лечит?» Оно ничего не лечит, просто грязь засыхает, и оттереть ее становится труднее.

Скажите мне хоть кто-нибудь, почему с мусором сознания принято обращаться по-другому? О гигиенических навыках своего сознания совсем не принято заботиться. Совсем. В лучшем случае люди посещают какой-нибудь тренинг, что напоминает попытку вылить на себя сразу ящик парфюма, и почему-то считается, что чем парфюм дороже, тем эффект лучше. Но ведь от того, что в грязной комнате набрызгают синтетическим освежителем, комната чище не будет, ее желательно помыть и проветрить, а потом и освежитель не потребуется.

Мой учитель в телесных практиках Владимир Никитин как-то сказал, что тело тренируется непрерывно, и если человек тратит час в день на тренировку, а всё остальное время не живёт в своём теле – ему не видать живого и здорового тела, в лучшем случае – тренированное, не известно, зачем и для каких целей.

Но ведь с сознанием точно так же. Оно так же, как и наше тело, и наше жилище нуждается в определенных гигиенических навыках, а ещё лучше – в тренировке, а ещё лучше – в проживании. И уж совсем хорошо, когда человек приучается непрерывно обрабатывать дискомфорт своего сознания в момент его возникновения, сразу как что-то пролилось, а не ждать, пока засохнет, или кто-придет и приберет. В этом трудность работы с сознанием. Если для уборки в доме можно кого-то нанять, то ментальная уборка даже с чьей-то помощью требует собственных усилий.

Так же, как стоя рядом с человеком, через пару минут становится понятно, как давно он не мылся, так и, общаясь с любым человеком, через пару минут становится понятно, насколько он прибирает в своём сознании: этот явно не мылся с рождения, этот любит поливать себя разными парфюмами, этот пару раз ходил в настоящую баню, а этот умеет вообще не пачкаться. Мастер.

Когда рядом со мной кто-то на кого-то начинает жаловаться, у меня есть стандартный ответ: «Я с удовольствием послушаю твой рассказ о том, что лично ты сделал для того, чтобы было по-другому». Есть чья-то мудрая фраза: «Если ты не являешься частью решения – значит, являешься частью проблемы».

Мне встретился знакомый, который стал жаловаться на то, какая у него плохая и неблагодарная дочь. Я не захотел его слушать. Невозможно помочь человеку, у которого «плохая дочь». А вот человеку, который говорит «Мне не хватает отцовской компетентности», можно как-то посодействовать. Хотя бы поделиться своим отцовским опытом общения с дочерью-подростком. Чувствуете разницу между «Давай испачкаем мою дочь вместе» и «Помоги мне прибраться, а то я уже по уши»? В первом процессе я не хочу участвовать, а на второе могу ответить: «Держи мой любимый шампунь, брат. Даже от блох помогает, не только от тараканов».

Я не очень радуюсь лозунгам политиков, которые обещают вывести всех на чистую воду и при этом не обещают собственной искренности и честности. Когда грязная и не мытая уборщица обещает все вокруг помыть, очевидно, что она еще больше напачкает. Представляете, чтобы было бы в парламентах, если бы люди чувствовали запах мыслей друг друга? Охранники и уборщицы отказались бы ходить на работу.

Американский психолог Питер Лоуренс утверждал, что наличие хронического психосоматического заболевания – верный признак профессиональной некомпетентности. Я описал в книге клиента с бронхиальной астмой, который работал прокурором. Он на первой же встрече обнаружил, что его бронхиальная астма – это очень много остановленной агрессии, и что для того, чтобы исцелиться, ему стоит научиться осознанно и разумно обращаться с этой энергией. Его работа прокурора была компенсацией его неисцеленных обид. Вся его жизнь, все его отношения построены так, чтобы обслужить этот мусор в его сознании. Если пользоваться метафорой, то это выглядит так, что вместо того, чтобы вытереть засохшее пятно на полу, этот человек поставил всю мебель в своем доме вокруг этого пятна. После первой встречи прокурор-астматик посоветовался с женой и принял решение остаться таким, как есть, не «ломать свою жизнь». И продолжить «ломать жизни других людей», пытаясь компенсировать свое заболевание.

В этом мире нет плохих людей, просто нет навыков гигиены сознания. Невероятно, но в двадцать первом веке до сих пор существуют люди, которые считают, что болезни тела, неприятности в жизни и мусор в сознании – это три разных, не связанных друг с другом процесса. Ученые, образованные люди.

Когда мы приезжали к индейцам, то я замечал на лицах индейцев удивительное выражение сочувствия и сострадания. «Почему вы так на нас смотрите?» – спросил я индейцев. «Вы приезжаете к нам очень грязными», – ответили они. Что на это скажешь? Грустно.

На мой взгляд, есть минимальный набор гигиенических навыков сознания. Умение обрабатывать элементарный мусор. Навыки что-то делать с базовыми негативными суждениями, такими как зависть, ревность, обида, разочарование, ненависть, злость, стремление к зависимостям, конфликты. Это такой же минимальный гигиенический набор, как умываться, чистить зубы и брить под мышками. Элементарный список – даже не средний уровень и точно не высший пилотаж. Без этого минимального набора любое сознание рано или поздно становится помойкой. Вместо того, чтобы просто прибрать в своих отношениях, люди стремятся выбросить старые и завести новые – чистые. Но ведь мусор старых отношений от этого не исчезает! Никуда.

После элементарных навыков хорошо бы развить в себе средства работы с трудными моментами своей жизни. А уж любой, кто умеет выращивать из мусора цветы и помогает в этом мастерстве другим, приносит наиболее ощутимую пользу.

Для меня действительно является непостижимой загадкой, почему цивилизованный мир так не любит ментальную гигиену. У меня есть только одна версия: безумный страх терять что-либо. Даже если это давно отжило и стало мусором. Очень похоже на поведение пожилых людей, которые чем больше боятся смерти, тем труднее расстаются со всяким хламом. Любая полноценная работа с сознанием подразумевает трансформацию, пусть маленькое, но умирание. Шелуха слетает, настоящее остается. В культуре, исступленно и неосознанно боящейся смерти, так держатся за шелуху, что теряют настоящее. Смерть – великая уборщица. Она прибирает все.

Ко мне пришла когда-то пришла женщина с готовой распиской: «Добровольно прошу доктора Гусева ударить меня в самое сердце и избавить меня от несчастной любви к бывшему мужу. За то, что произойдет со мной после этого удара, прошу доктора Гусева не винить». Работа с ней пошла как раз в противоположном направлении. О том, что любовь в ее сердце к бывшему мужу – это живое и настоящее, а вот все ее обиды и претензии – увы, уже при смерти. И у нее есть хороший выбор – убить свое сердце, чтобы оно не болело, или отпустить свои несбывшиеся надежды с миром, чтобы они не ранили ее сердце. Конечно, надежды всегда дороже.

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас…» – спел когда-то Андрей Макаревич девиз целого поколения и неизбежно стал очень сутулым. Как вы думаете, почему? У Арни Минделла есть прямо противоположная фраза: «Либо вы станете гибким и подвижным, либо мир найдет способ вас уничтожить: и не важно, как это называется – болезнь или автокатастрофа». Мой наблюдения о жизни подсказывают, что Минделлу стоит доверять больше.

Большинство моих публикаций в социальных сетях в течении нескольких лет на самом деле посвящены отдельным навыкам гигиены сознания. Всего лишь. Самым простым элементарным навыкам. Лишь изредка упоминаю что-то запредельное: выращивание цветов сознания.

Вытесненный из сознания мусор никуда не исчезает. Он накапливается в биосфере. Цивилизованное человечество пока в это не верит. Но это так. Так же, как на брошенной мимо урны банановой кожуре может поскользнуться кто-то другой, так и энергии, вытесненные из сознания, никуда не исчезают, они либо начинают отражаться в теле в виде болезней, либо выплескиваются в биосферу в виде мусора, в который теперь любой может вляпаться. Если он не умеет следить за гигиеной своего сознания.

Любой, кто держит свое сознание в чистоте, создает вокруг себя более здоровое пространство. Самая трудная в этом мире задача – не врать самому себе. А там и все человечество подтянется.

Вячеслав Гусев

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/gigiena_soznanija/2020-09-02-11123