«Европейский рай»: Прибалты массово спиваются, убивают друг друга и хоронят свои страны

Страны Прибалтики вошли в ЕС, но процветать они не стали. При СССР в Литве, Латвии и Эстонии появились заводы и предприятия, были рабочие места. Теперь на территориях заводов по завету европейских экологов делают парки и государственных предприятий почти не осталось.

Прибалтийские политики подчиняются западным кураторам, они рады увеличивающемуся контингенту НАТО на территориях своих стран. Латвия, Литва и Эстония не автономны, не самостоятельны, они стали лишь придатком Евросоюза, который нужен Западу только для того, чтобы насолить России около границ.

Как итог — молодые люди понимают, что на родине им ничего не светит, и покидают свои страны в поисках лучшей жизни. Из одной только Литвы за последние 20 лет уехало более 750 000 человек, и это лишь те, кто регистрировался.

Ну, а кто не уехал, спивается. В Эстонии, например, более 31% мужчин зависимы от алкоголя.

Ещё в 2013 году по заказу Министерства социальных дел Эстонии Институт конъюнктуры исследовал отношение жителей страны к спиртосодержащим напиткам. В результате выяснилось, что показатель потребления алкоголя в Эстонии самый высокий в Северной Европе. Карликовое государство входит в число потребляющих наибольшее количество алкоголя среди всех стран мира.

Власти признали, что потребление спиртосодержащих напитков жителями Эстонии губительно. Они выпивают спиртное в количестве, опасном для здоровья всего населения.

Похожие показатели и в других республиках.

Стоит ли удивляться тому, что прибалтийские страны лидируют и по показателям насилия. Согласно статистике, на 100 000 населения в Латвии таких случаев почти 4 000, в Литве — почти 3 000, а в Эстонии более 2 000. Другими словами, преступность процветает, люди идут на крайности, количество убийств увеличивается.

О процветании в Прибалтике и речи не идет. Куда ни посмотри — разруха.

Интересно, что именно прибалты всячески способствуют белорусским протестам и пытаются разжечь гражданскую войну в Белоруссии…

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»