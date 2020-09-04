«Европейский рай»: Прибалты массово спиваются, убивают друг друга и хоронят свои страны
Страны Прибалтики вошли в ЕС, но процветать они не стали. При СССР в Литве, Латвии и Эстонии появились заводы и предприятия, были рабочие места. Теперь на территориях заводов по завету европейских экологов делают парки и государственных предприятий почти не осталось.
Прибалтийские политики подчиняются западным кураторам, они рады увеличивающемуся контингенту НАТО на территориях своих стран. Латвия, Литва и Эстония не автономны, не самостоятельны, они стали лишь придатком Евросоюза, который нужен Западу только для того, чтобы насолить России около границ.
Как итог — молодые люди понимают, что на родине им ничего не светит, и покидают свои страны в поисках лучшей жизни. Из одной только Литвы за последние 20 лет уехало более 750 000 человек, и это лишь те, кто регистрировался.
Ну, а кто не уехал, спивается. В Эстонии, например, более 31% мужчин зависимы от алкоголя.
Ещё в 2013 году по заказу Министерства социальных дел Эстонии Институт конъюнктуры исследовал отношение жителей страны к спиртосодержащим напиткам. В результате выяснилось, что показатель потребления алкоголя в Эстонии самый высокий в Северной Европе. Карликовое государство входит в число потребляющих наибольшее количество алкоголя среди всех стран мира.
Власти признали, что потребление спиртосодержащих напитков жителями Эстонии губительно. Они выпивают спиртное в количестве, опасном для здоровья всего населения.
Похожие показатели и в других республиках.
Стоит ли удивляться тому, что прибалтийские страны лидируют и по показателям насилия. Согласно статистике, на 100 000 населения в Латвии таких случаев почти 4 000, в Литве — почти 3 000, а в Эстонии более 2 000. Другими словами, преступность процветает, люди идут на крайности, количество убийств увеличивается.
О процветании в Прибалтике и речи не идет. Куда ни посмотри — разруха.
Интересно, что именно прибалты всячески способствуют белорусским протестам и пытаются разжечь гражданскую войну в Белоруссии…
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1599156625
На самом деле прибалты неплохой и высокоорганизованный народ.
Они ненавидели русских, за то что они самозабвенно выращивали не понятный коммунизм.
А по своей ли воле русские его сделали ?
После принятия непонятного расследование противоречий бесконечно.
На этом и существуют те, кто не созидает.
Думаю ненависть прибалтов гораздо глубже и раньше поселилась в их головах,чем 1917 год,геволюция непонятная не помешала латышским стрелкам похлеще других приглашенных инородцев истреблять русских.Так культурны и организованы ,как белорусские Латушки ,одев бабочку ,которые тотчас становятся панами ,как им кажется.Эта ненависть теперь неистребима до их полного исчезновения и растворения среди родственных дущ гейропейских.Так же и белорусы заразились ею(пока это настороженность ,ехидство ,превосходство ,что обхитрили) за 30 лет и переубеждать или покупать не стоит.Достаточно решить с верхами и базами,типа канцлер акта и пусть остаются самостийными долго,долго,пока из 24 % пшеков не останется хотя бы 10,а там время решит.