Меня мучает вопрос, почему уже зрелые люди, которые жили в СССР, получали советское образование, работали на советских предприятиях, прошли «шоковую терапию» со всеми её «прелестями» в капиталистической РФ, но продолжают оставаться носителями-трансляторами либеральных, националистических, великодержавных, шовинистических ценностей и установок? Неужели им так везло, что гнусная капиталистическая действительность их не била «мордой о бордюр»? Неужели они такие бессовестные, что видели, но старались не замечать происходившие вокруг них, с другими людьми, со страной и в мире все эти «свинцовогнусные мерзости» капитализма?

К слову о мелкобуржуазном сознании Часто сталкиваюсь с носителями мелкобуржуазного сознания . С молодыми людьми и людьми среднего возраста понятно — они не застали СССР, не застали начальной фазы коммунизма, которую уже добивали ренегаты и оппортунисты. Даже если молодой человек начинал ходить еще в советскую школу, то завершал начальное или среднее образование в буржуазной РФ, т.е. с головой был погружен в эпоху самого оголтелого капитализма. Про таких фигурально, но метко говорят: «жертвы ЕГЭ».



Почему они не испытывают ужас, отвращение к мерзостям капитализма и не делают правильных выводов? Почему продолжают уповать на «правильный капитализм», или т.н. «третий путь», или даже ностальгировать по царской «России, которую мы потеряли», умиляться белогвардейской сволочью, восхищаться фашистом Пиночетом…



Почему некоторые советские люди стали русскими, татарскими, прочими националистами, т. е. по сути фашистами?

Кредо либералов: «Не ограничивайте мою свободу, т.е. не мешайте мне воровать и грабить ближнего своего!». Из либерализма вырастает фашизм: идеология фашизма — это идеология взбесившихся лавочников. Если с капитализма содрать благочестивую маску либерализма, то увидишь гнусное мурло фашизма!

Обычно мещанина воспринимают недалёким самодовольным быдлом, но почему-то не замечают другую его разновидность — образованного, интеллектуального, утончённо эстетствующего интеллигента.



Причем если повнимательнее вслушаться, вчитаться, всмотреться в циничные ницшеанские рассуждения таких «элитариев», то обнаружишь зловещие тени Бухенвальда, Освенцима, чилийского стадиона… с их «Каждому своё» и «Труд освобождает»…

Обычно утверждают, что гений и злодейство — вещи несовместимые, но примеры из истории почему-то заставляют меня усомниться в этом — гений ещё как может быть совместим со злом! Вспоминается судьба режиссёра Лени Рифеншталь, которая талантливо снимала свои фильмы для фашистов, т.е. получается, что она своим творчеством помогала и оправдывала деятельность фашистов!

Вспоминаются также два ещё советских, но по сути своей антисоветских фильма, которые были сняты в т.н. «перестройку» в 1991 году на «Ленфильме»: «Лох — победитель воды» и «Гений». По времени, месту, происходящим событиям в их персонажах есть что-то общее, притягательное и отвратительное одновременно. Механизм оболванивания, промывки мозгов либерально-буржуазными иллюзиями про т.н. «успех» именно для образованной аудитории сработал прекрасно.

Антисоветизм в этих фильмах прямым текстом не кричит — он тихонечко, вкрадчиво, художественно растекается по сюжету и по картине. Он выражается вторым планом, в унылой и зловещей обстановке, атмосфере.



Например, в «Лох — победитель воды» показаны огромные очереди с перекличкой за каким-то «дефицитом»… В «Гении» — сцена с обклеенными авторскими свидетельствами стенами квартирного гальюна…

Авторы этих фильмов склоняли к мысли, что власть коммунистов есть тупой произвол вырожденцев, которые не ценят «гениев», что и приводит к тотальному дефициту. Они окольным путем призывали к свержению диктатуры рабочего класса, которая мешала этим романтичным и гениальным остапам бендерам запустить якобы правильный механизм «невидимой руки рынка»…

Типичная игра на узколобом профессиональном кретинизме зрителя-интеллигента. Идейная и художественная подпитка позитивистского, а не диалектико-материалистического мировоззрения. Частный случай авторами переносится на целое — происходит «натягивание совы на глобус».



Еще более ошибочно по чисто формальным, внешним признакам смешивать антагонистически противоположное, например коммунистов и разнообразных антикоммунистов с партийными билетами: карьеристов, троцкистов и даже внедренных фашистов. Или диктатуру рабочего класса и фашиствующую диктатуру буржуазии, которые смешивают в понятии «тоталитаризм».

К сожалению, практика показала, что Советская власть в постсталинском формате своей политикой отчасти способствовала появлению на свет этих «гениев». Она обеспечивала всех людей качественными благами: воспитанием, образованием, медициной, физкультурой, спортом, техническими кружками, пионерскими лагерями и т.д.



Люди работали в сплоченных трудовых коллективах и результаты их труда принадлежали всему обществу. Но тем не менее некоторые все же становились эгоистичными и неблагодарными сволочами прежде всего из-за двух причин.



Во-первых, влияния на них в детстве, юности и зрелости уцелевших мелкобуржуазных пережитков. Во-вторых, из-за провала партии в прививании марксистского, научного мировоззрения.

Вот и получается, что из-за упущений в научно-воспитательной-образовательной коммунистической работе появлялись люди с болезненным гипертрофированным эгоизмом, эгоцентризмом, высокомерием и наплевательским отношением к добросовестному поиску объективной истины.

Недобросовестность и близорукость подобных граждан приводит к тому, что даже если множество обнаруженных фактов и открытых законов просто вопят-кричат об их заблуждениях, то они из упрямства будут упорствовать в своих ошибках и проявлять заурядный сволочизм!



Особенно забавно сейчас выглядит ситуация, когда кто-то из таких граждан ещё продолжает хвастаться своими «героическими подвигами» по уничтожению диктатуры рабочего класса СССР перед уже прозревающими, обозлёнными и уже сознательными пролетариями — им невдомёк, что их, этих «героев», могут и побить, однако.

И всё же, меня печалит, что таких случаев прозрения среди пролетариев пока ещё очень мало, что требуется работать и работать в рамках развития субъективного фактора, а исторические процессы так быстро бегут и бегут, что просто не поспеваешь за ними.

К. Неверов





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