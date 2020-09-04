1958.«Земля, забытая временем» (Восточносибирский отряд Русской экспедиции). Часть 1. Шаманка
16:43. 4 сентября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-1
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-2
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-3
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково. Вып.1
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково. Вып.2
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково.Вып.3
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково.Вып.4
1958.«Земля, забытая временем» (Восточносибирский отряд Русской экспедиции). Часть 1. Шаманка
Портрет девочки
Учительница Т.П. Кузнецова с сыном
Телятница Е.Т. Кузнецова (26 лет)
Жилой дом А.И. Кузнецова
Дом и двор А.И. Кузнецова
Мать-героиня Шаманская
Мать-героиня Шаманская с дочерью
Мать-героиня Шаманская с детьми
Колхозник Д.Ф. Маслий
Д.Ф. Маслий с женой и внучко
Деревенская улица
Жилой дом
Колхозные хозяйственные постройки
Верхом на лошади
Доярка Карбовник колхоза им. Куйбышева
Садок для пойманной стерляди
Перевозка сена на лодках по реке Ангаре
Катер на Ангаре
Мы в социальных сетях