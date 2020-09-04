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1958.«Земля, забытая временем» (Восточносибирский отряд Русской экспедиции). Часть 1. Шаманка

16:43. 4 сентября 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-1
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-2
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Часть 1. Братск-3
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково. Вып.1
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково. Вып.2
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково.Вып.3
1957.«Земля, забытая временем» (Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции). Часть 2. Кобляково.Вып.4
1958.«Земля, забытая временем» (Восточносибирский отряд Русской экспедиции). Часть 1. Шаманка

Портрет девочки
Портрет девочки

Учительница Т.П. Кузнецова с сыном
Учительница Т.П. Кузнецова с сыном

Телятница Е.Т. Кузнецова (26 лет)
Телятница Е.Т. Кузнецова (26 лет)

Телятница Е.Т. Кузнецова (26 лет)

Жилой дом А.И. Кузнецова
Жилой дом А.И. Кузнецова

Жилой дом А.И. Кузнецова

Дом и двор А.И. Кузнецова
Дом и двор А.И. Кузнецова

Мать-героиня Шаманская
Мать-героиня Шаманская

Мать-героиня Шаманская с дочерью
Мать-героиня Шаманская с дочерью

Мать-героиня Шаманская с детьми
Мать-героиня Шаманская с детьми

Колхозник Д.Ф. Маслий
Колхозник Д.Ф. Маслий

Д.Ф. Маслий с женой и внучкой
Д.Ф. Маслий с женой и внучко

Деревенская улица
Деревенская улица

Жилой дом
Жилой дом

Колхозные хозяйственные постройки
Колхозные хозяйственные постройки

Верхом на лошади
Верхом на лошади

Доярка Карбовник колхоза им. Куйбышева
Доярка Карбовник колхоза им. Куйбышева

Садок для пойманной стерляди
Садок для пойманной стерляди

Перевозка сена на лодках по реке Ангаре
Перевозка сена на лодках по реке Ангаре

Катер на Ангаре
Катер на Ангаре

Источник: https://humus.livejournal.com/7380272.html

Метки: история, Россия, фото, экспедиция, этнография

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