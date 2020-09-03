Хуже воровства

«Но мы-то реально понимаем, что если бы у нас были такие деньги, то наверняка он бы не боролся за какие-то права простого народа» — это цитата человека, которого оппозиционные силы немаленькой восточноевропейской страны считают победителем на президентских выборах. Светлана Тихановская произнесла их ещё до того, как её превратили в лидера протеста и её лицо украсило передовицы мировых газет. Тогда в дом её семьи пришли с обысками и якобы нашли $900 тыс. непонятного происхождения.

Тот редкий случай, когда политик вслух обозначает, во сколько именно он оценивает свою борьбу за права народа.

Фраза, которая раз и навсегда уничтожила бы любого другого европейского кандидата.

Давайте сразу оговоримся: я ничего не имею против Светланы Тихановской. Она может быть замечательной женщиной. Она окончила школу с золотой медалью. Работала переводчицей в благотворительных организациях. В конце концов, она мать двоих детей. Скорее всего, она хочет своей стране добра.

Проблема в том, что на этом заканчиваются все наши знания о Тихановской-человеке. То, что мы видим в интернете, — это в чистом виде функция, политтехнологический голем. Или, как принято говорить сейчас, спойлер. Мы наблюдаем совершенно уникальную ситуацию, когда ряд людей согласились, что спойлер победил на выборах, и играют короля при пустом троне.

Мы все помним Хуана Гуаидо, которого внешние силы «избрали» президентом Венесуэлы в пику «диктатору» Мадуро. Но у Гуаидо хотя бы была понятная политическая биография, позиция по ряду вопросов, список побед и поражений. С ним можно было как-то себя соотносить. У Тихановской нет ничего. Есть выдуманный образ «смелой женщины, противостоящей диктатору», но этот образ не держится на ней и падает при малейшем лёгком ветре.

По сути, первым серьёзным политическим шагом Тихановской было бегство — она убежала в Литву, предварительно зачитав по бумажке видеообращение, где заявила, что она просто домохозяйка, просто мать и не хочет борьбы (собственно, те же $900 тыс. на иной лад).

Оказавшись в Литве, Светлана начала записывать регулярные обращения к белорусскому народу — уже совершенно иного толка. Но она всё ещё читает их с невидимой бумажки всё с той же интонацией старательной девочки-медалистки.

Возникает ощущение, что кто бы ни писал ей эти шпаргалки, он всячески старается, чтобы в них не было ни одного её собственного слова и чтобы та самая простота, которая хуже воровства, уже больше никогда не прорвалась в эфир. И ещё кажется, что замени её любым случайным человеком с улицы — выйдет как минимум не хуже.

Четыре дня назад её не волновал ни Путин, ни даже его обещания помощи Лукашенко. Сейчас вдруг начал волновать. Она обещала не заниматься политикой перед отъездом — и моментально занялась ей по прибытии в Литву. (Впрочем, это уже, скорее, тенденция. Привет, Михаил Борисович Ходорковский!) Сейчас она выступит перед ООН, как это делала другая старательная ученица, озвучивающая написанные другими тексты. Помните, была такая Грета Тунберг?

И пока взрослые дяди наверху не определятся, что им делать с Белоруссией и какую выбрать политику, их аватар, домохозяйку Тихановскую, будет флюгерить и она будет читать с листа всё новые и новые взаимоисключающие параграфы. Поразительно, но именно это нам сейчас пытаются продать как образ сильной, независимой женщины, бросившей вызов режиму. А потом, скорее всего, её забудут. Ещё раз: помните, была такая Грета Тунберг?

Печаль в том, что Светлана Тихановская не маленький монстрик с отсутствием эмпатии (ничего личного, это характеристика болезни Тунберг). Она действительно простая женщина, которую вихрь событий занёс на совершенно не её место, на те высоты, где ей, вероятнее всего, неуютно и страшно. И откуда ей прежде всего хочется пожелать вернуться на землю без больших потерь.

Дмитрий Петровский

Источник: http://voicesevas.ru/news/53994-huzhe-vorovstva.html