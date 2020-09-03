В Кусе откроют памятник Сталину в честь Победы во Второй мировой войне

Восстановленный памятник Сталину откроют активисты движения «Суть времени» в городе Куса Челябинской области в честь Победы во Второй мировой войне. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Памятник будет открыт шестого сентября. Церемония пройдет на одной из улиц города в 14:00 по местному времени.

«Этот год особенный! 75 лет назад наша страна победила во Второй мировой войне. Новая коронавирусная напасть внесла существенные коррективы в нашу жизнь и в празднование Победы в Великой Отечественной войне. Но тем не менее наша страна отметила этот праздник. Открытием памятника Сталину мы хотим напомнить о ещё одной дате. Третьего сентября 1945 года, через сутки после капитуляции Японии, Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День победы над Японией. Именно эта дата является днем окончания Второй мировой войны», — сказал один из активистов движения «Суть времени».

Напомним, в первых числах августа 2018 года после снижения уровня воды в городском пруду из-за начала ремонта плотины были найдены фрагменты памятника Сталину. Местные активисты движения «Суть времени», с помощью жителей города, подняли эти фрагменты и перевезли на частную территорию. После начавшегося конфликта с местной городской, а затем и районной властью, претендовавшей на находку, фрагменты памятника были убраны под охрану. В сентябре, во время сбора подписей против пенсионной реформы, был проведен опрос местного населения о дальнейшей судьбе находки. Реставрация памятника началась летом 2019 года.

Обложка: Верхняя часть памятника Сталину, изображение: Станислав Стафеев © ИА Красная Весна

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Источник: https://nstarikov.ru/v-kuse-otkrojut-pamjatnik-stalinu-v-chest-pobedy-vo-vtoroj-mirovoj-vojne-118884