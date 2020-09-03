В Кремле прокомментировали «отравление» Навального «Новичком»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с «отравлением» оппозиционера Алексея Навального веществом группы «Новичок». Соответствующее заявление, напомним, сделали вчера немецкие власти.

«Я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинения нет, и нет никакого повода. И никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи», — заявил Песков, добавив, что Генпрокуратура России направила Германии запрос о правовой взаимопомощи, однако ответа до сих пор не последовало.

В Кремле подчеркнули, что Москва в не меньшей степени заинтересована понять, что случилось с Навальным.

«Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, не позволили нашим специалистам — это и врачи, и токсикологи — выявить какие-либо отравляющие вещества», — напомнил Песков.

«Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это было бы выгодно, если трезво смотреть на происходящее.

Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партнеры в Германии, в других европейских странах спешили с какими-то оценками», — резюмировали в Кремле.

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