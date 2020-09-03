Сводки от ополчения Новороссии 03 сентября 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга официального представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено.

Несмотря на действующее перемирие и согласованные украинской стороной в СЦКК меры по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня, командование ВСУ продолжает подвергать опасности жизни и здоровье мирных граждан.

Нашими наблюдателями на подконтрольной Украине территории в районе н. п. Станица Луганская зафиксировано 39 взрывов в зоне ответственности 25 овдбр.

По имеющейся информации, в связи с нарушением требований пожарной безопасности боевиками ВСУ, на позициях 1-го батальона спровоцирован пожар. Обстоятельства и пострадавшие в результате инцидента уточняются.

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Кроме того, на позициях 2-го батальона 14-й омбр в районе н. п. Новотошковское зафиксирована очередная провокация боевиков по поджогу сухой травы с использованием сигнальных ракет, преследуя цель распространения огня на наши позиции.

Однако, из-за изменения направления ветра огонь перекинулся на позиции ВСУ и спровоцировал детонацию боеприпасов, зафиксировано 23 разрыва. Данные о потерях противника уточняются.

В рамках координационного механизма украинская сторона своевременно уведомлена в оперативном порядке с целью исключения обвинения НМ ЛНР в провокациях.

Используя перемирие, вооруженные формирования продолжают осуществлять беспорядочное минирование территории.

По данным СММ ОБСЕ, отмечено размещение 36 противотанковых мин, установленных поперек дороги местного значения вблизи по направлению в н. п. Счастье.

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Вышеуказанные факты представляют угрозу для безопасности мирных граждан, международных наблюдателей. Мы призываем руководство Миссии ОБСЕ добиться от украинской стороны выполнения требований подписанных ими договоренностей.

Желание заработать быстрых и легких денег стало причиной уголовного преследования командования 14-й бригады ВСУ.

В ходе работы финансовой ревизии в подразделениях соединения вскрыты факты начисления денежного довольствия прапорщику Божеску, младшим сержантам Адамчуку и Витковскому, а также солдату Вистовскому, которые с начала этого года находятся в розыске как самовольно оставившие часть.

По предварительному сговору незаконные выплаты оседали в карманах начальника штаба Титенко и бригадного финансиста. Кроме того, мы располагаем данными о более чем 20 похожих случаях незаконного начисления денежных средств в 24-й и 30-й бригадах.

Сотрудники военной контрразведки СБУ проводят мероприятия по установлению канала утечки личных данных военнослужащих ВСУ, находящихся на излечении в 59-м военном госпитале Северодонецка.

После беседы с начальником госпиталя представители СБУ забрали с собой одного из специалистов хирургического отделения, обвинив его в работе на разведку ЛНР по причине имеющихся родственников, проживающих на территории Республики.

Мы продолжаем фиксировать факты неудовлетворительного состояния тылового обеспечения ВСУ в зоне «ООС».

Ввиду отсутствия строительных материалов для оборудования блиндажей в рамках подготовки их к осенне-зимнему периоду военнослужащие 24-й бригады по приказу комбата Медведского занимаются мародерством в близлежащих населенных пунктах, разбирая хозяйственные постройки мирных жителей.

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Так, военной службой правопорядка по фактам незаконного завладения чужим имуществом военнослужащими 24-й бригады ВСУ в н. п. Троицкое возбуждено уголовное производство.

В соединениях, выполняющих задачи в зоне «ООС», фиксируется рост преступлений, связанных с хищением ГСМ. В подразделениях 24-й бригады работает комиссия тыла штаба «ООС» по проверке наличия и учета ГСМ.

Комиссией выявлена существенная недостача дизельного топлива в транспорте подвоза 1-го и 2-го механизированных батальонов. По результатам проверяющие сделали вывод о неготовности данных подразделений к выполнению задач по предназначению.

Должностные лица бригады и батальонов, ответственные за учет, хранение и распределение ГСМ, активно скупают дизельное топливо и бензин на автомобильных заправочных станциях н. п. Соледар для восполнения недостач.

Силами МЧС ЛНР во взаимодействии с Народной милицией за прошедшие сутки ликвидировано 128 пожаров.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 1 366 человек. На пункте пропуска оказана медицинская помощь 5 гражданам.

Действующее перемирие способствует восстановлению гражданской инфраструктуры Республики. При содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей СММ ОБСЕ, сотрудниками коммунальных предприятий Луганской Народной Республики продолжены работы по бурению скважины в н. п. Зелёная Роща.

Подразделения Народной милиции ЛНР, соблюдая полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность наших граждан.

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