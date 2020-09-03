Рубль и Новичок, Жажда в Крыму, Безбашенные краны // Галопом по Европам #288
21:49. 3 сентября 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Правительство Германии утверждает – Навального отравили ядом, похожим на «Новичок»;
- Мишустин прилетел в Минск – встретился с Лукашенко и премьером Головченко;
- Хабаровский депутат Емельянов предложил Путину национализировать «Амурсталь»;
- Российская академия наук пытается не допустить принятия постановления, которое лишит РАН целого ряда полномочий;
- Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Эмиратами и Мальдивами;
- Американский суд признал незаконной деятельность АНБ;
- Учителя в США усиливают протест против открытия школ и университетов;
- В Тюмени на стройке жилкомплекса упали сразу три башенных крана вместе с крановщиками;
- Севастопольской водой занялось федеральное правительство – в регионе засуха;
- Ефремов признал вину;
- Строители московской подземки провели забастовку из-за невыплаты зарплат за два месяца;
- С 1 сентября бастуют работники липецкой аварийной службы.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Правительство Германии утверждает – Навального отравили ядом, похожим на «Новичок»;
- Мишустин прилетел в Минск – встретился с Лукашенко и премьером Головченко;
- Хабаровский депутат Емельянов предложил Путину национализировать «Амурсталь»;
- Российская академия наук пытается не допустить принятия постановления, которое лишит РАН целого ряда полномочий;
- Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Эмиратами и Мальдивами;
- Американский суд признал незаконной деятельность АНБ;
- Учителя в США усиливают протест против открытия школ и университетов;
- В Тюмени на стройке жилкомплекса упали сразу три башенных крана вместе с крановщиками;
- Севастопольской водой занялось федеральное правительство – в регионе засуха;
- Ефремов признал вину;
- Строители московской подземки провели забастовку из-за невыплаты зарплат за два месяца;
- С 1 сентября бастуют работники липецкой аварийной службы.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
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