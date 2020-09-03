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Рубль и Новичок, Жажда в Крыму, Безбашенные краны // Галопом по Европам #288

21:49. 3 сентября 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Правительство Германии утверждает – Навального отравили ядом, похожим на «Новичок»;
- Мишустин прилетел в Минск – встретился с Лукашенко и премьером Головченко;
- Хабаровский депутат Емельянов предложил Путину национализировать «Амурсталь»;
- Российская академия наук пытается не допустить принятия постановления, которое лишит РАН целого ряда полномочий;
- Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Эмиратами и Мальдивами;
- Американский суд признал незаконной деятельность АНБ;
- Учителя в США усиливают протест против открытия школ и университетов;
- В Тюмени на стройке жилкомплекса упали сразу три башенных крана вместе с крановщиками;
- Севастопольской водой занялось федеральное правительство – в регионе засуха;
- Ефремов признал вину;
- Строители московской подземки провели забастовку из-за невыплаты зарплат за два месяца;
- С 1 сентября бастуют работники липецкой аварийной службы.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IPMTEDR6JAI

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