Рубль и Новичок, Жажда в Крыму, Безбашенные краны // Галопом по Европам #288

В этом выпуске:- Правительство Германии утверждает – Навального отравили ядом, похожим на «Новичок»;- Мишустин прилетел в Минск – встретился с Лукашенко и премьером Головченко;- Хабаровский депутат Емельянов предложил Путину национализировать «Амурсталь»;- Российская академия наук пытается не допустить принятия постановления, которое лишит РАН целого ряда полномочий;- Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Эмиратами и Мальдивами;- Американский суд признал незаконной деятельность АНБ;- Учителя в США усиливают протест против открытия школ и университетов;- В Тюмени на стройке жилкомплекса упали сразу три башенных крана вместе с крановщиками;- Севастопольской водой занялось федеральное правительство – в регионе засуха;- Ефремов признал вину;- Строители московской подземки провели забастовку из-за невыплаты зарплат за два месяца;- С 1 сентября бастуют работники липецкой аварийной службы._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IPMTEDR6JAI