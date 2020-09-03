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Родители младшеклассников могут контролировать качество питания с помощью горячей линии

16:29. 3 сентября 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Прием обращений происходит по телефону в рамках всероссийского контроля системы питания младшеклассников «Школьный завтрак». Проект запущен ОНФ и Министерством просвещения. По завершении сбора данных отчет будет направлен Владимиру Путину. 

 

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С 1 сентября многие образовательные учреждения страны перешли на бесплатное питание учеников младших классов. Любые вопросы касаемо этой темы родители теперь могут задать специалистам горячей линии. По телефону также можно сообщить о нарушениях. Такая возможность появилась благодаря проекту «Школьный завтрак», организованному ОНФ совместно с Минпросвещения. «Нам нужна объективная картина по ситуации с питанием школьников в регионах, поэтому для нас очень важно наладить обратную связь с родителями, местными общественниками. Собранная информация позволит провести мониторинг реального положения дел в школьных столовых и подготовить рекомендации для улучшения организации школьного питания», – объяснила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. Итоговые данные будут направлены для ознакомления президенту.

От сбалансированности и пользы дневного рациона в немалой степени зависит успеваемость детей. Поэтому важно, чтобы питание было не просто бесплатным, но и качественным. В Москве к процессу мониторинга работы столовых подключились чиновники, в их числе депутат муниципального округа Перово Валентина Бондаренко. «Лично выйду на проверку горячего питания для учащихся младших классов в школах №1852 и №806, где я являюсь председателем управляющих советов», – заявила она.
 

Между тем в Москве учащихся начальных классов кормили бесплатно и до указа Владимира Путина. Ещё несколько лет назад об этом позаботились городские власти и передали обеспечение школ горячим питанием профильным комбинатам. С этого времени качество детского рациона значительно улучшилось. Блюда, подаваемые в столовых, стали подбираться педиатрами и диетологами, а готовиться только из продовольствия высокого качества в оборудованных и стерильных цехах. Серьезное внимание комбинаты питания уделили и вопросу контроля. Еда, предназначенная для юных москвичей, всегда проходит предварительную лабораторную проверку на соответствие ее химико-биологического состава стандартам Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Оценка качества школьного питания также находится в компетенции представителей родительской общественности. Для них специалисты комбинатов устраивают экскурсии и дегустации.

 

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Ежедневное меню московского школьника обязательно включает мясо, рыбу, яйца, сыр, крупы, свежие фрукты и овощи, сухофрукты, кисломолочные продукты, цельнозерновой хлеб. Уделено внимание и детям с пищевой непереносимостью. На территории столовых работают киоски полезных продуктов «Здравушка». В них представлены товары без сахара и глютена.

Такой качественный подход уже долгое время позволяет успешно обеспечивать всех московских школьников вкусным, полезным и безопасным питанием.

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