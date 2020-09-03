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Отравления Навального не было

13:40. 3 сентября 2020 166 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Батька Лукашенко спешит на помощь, разоблачая фейковое отравление Навального.
На встрече с Мишустиным Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть доказательства фальсификации этой истории.

Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка… И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было" (с) Лукашенко

С интересом жду публикации расшифровки, если там конечно действительно в наличии стоящая фактура.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6141237.html

Метки: Германия, кгб, лукашенко, навальный, польша, спецслужбы, фсб

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