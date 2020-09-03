Новости Украины и Новороссии 03 сентября 2020

Отцу Владимира Зеленского попытались назначить пожизненную государственную стипендию.

Фамилия Александра Семеновича — завкафедрой Криворожского экономического института — оказалась в числе пяти выдающихся деятелей науки и образования, которым предлагалось дать такие стипендии.

В украинское правительство даже внесли проект президентского указа, однако Кабинет министров снял вопрос с повестки.

Сегодня стало известно о том, что президент Украины предложил присвоить пожизненную стипендию пятерым деятелям образования, достигшим 70-летнего возраста.

В числе прочих указывалась и фамилия отца Зеленского — Александра Семеновича, доктора технических наук, профессора, который работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).

Также на соискание пожизненной стипендии подавались: заслуженный работник образования Иван Дзямулич, учительница Светлана Дубровская, кандидат технических наук Степан Ломака и доктор технических наук Чеслав Пульке.

Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования по текущему украинскому законодательству составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В администрации президента журналистам украинского издания «Страна» прокомментировали, каким образом происходил выбор кандидатов и как именно отец Зеленского попал в список на пожизненную госстипендию.

Утверждается, что Александра Семеновича из года в год подавали в этот список от университета, однако экс-президент Порошенко каждый раз блокировал ученого.

«Списки кандидатов на стипендию подают институты. И в этот раз подал университет. Отец Зеленского неоднократно попадал в списки в прошлые годы, но Пётр Алексеевич его сбивал. Подача в этот раз — очередная», — рассказал «Стране» советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он также добавил, что списки кандидатов на стипендию проходят через процедуру специального утверждения по ряду инстанций и голосований. «Здесь нет единоличных утверждений», — добавил он.

То есть, по версии ОП, всё это инициатива самих вузов. Однако очевидно, что вузов в стране десятки и претендентов на стипендию было изначально гораздо больше. В проект же указа вошли всего пять. Значит, их отбирали «вручную». И отобрали папу президента.

Сам Зеленский-старший прокомментировал журналистам свою несостоявшуюся стипендию. Он заявил, что она ему не нужна, но он решил не отказываться от выдвижения от своего вуза.

«Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию.

С нашего института выдвинули две кандидатуры — меня и еще одного человека. Таких, как я, полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было.

И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского — оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат — вот это впервые от вас слышу.

А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция — что надо награждать людей в высшей школе, это правильно.

А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники и т. д., я отказывался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться?».

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