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Новости Украины и Новороссии 03 сентября 2020

17:30. 3 сентября 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Жадное Отребье


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Москва-Донбасс: знаковый подарок разрушенной обстрелами обители (ВИДЕО)

Москва-Донбасс: знаковый подарок разрушенной обстрелами обители (ВИДЕО) | Русская весна

30 августа 2020 года руководитель международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» Елена Романенко, совместно с Народной милицией ДНР, передала икону «Иоанн Предтеча Ангел пустыни» для Свято-Иверского монастыря в Донецке.

Этот монастырь и прилегающее к нему кладбище в 2014 году были практически уничтожены обстрелами со стороны украинских оккупантов, сейчас монастырь постепенно восстанавливают. В этот раз в рамках проекта духовной помощи Донбассу «Нерушимая стена» в храмы и церкви ДНР было привезено 28 икон.

«Мы сегодня приехали в Иверский монастырь, наиболее знаковое пострадавшее от войны место. Приехали для того, чтобы подарить этому монастырю совершенно необыкновенной красоты икону “Иоанн Предтеча Ангел пустыни”», — рассказала Елена Романенко. 

Представители Иверского монастыря поблагодарили волонтёрскую группу «Москва-Донбасс» за переданную икону и за оказанную поддержку.

«Сегодня у нас в обители большая радость. Мы встретили образ Иоанна Крестителя, это первый монах на земле. Для нас этот образ особенно дорог», — сказала настоятельница Свято-Иверского монастыря Матушка Михаила.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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Зеленский хотел назначить отцу пожизненную госстипендию, но что-то пошло не так

Зеленский хотел назначить отцу пожизненную госстипендию, но что-то пошло не так | Русская весна

Отцу Владимира Зеленского попытались назначить пожизненную государственную стипендию. 

Фамилия Александра Семеновича — завкафедрой Криворожского экономического института — оказалась в числе пяти выдающихся деятелей науки и образования, которым предлагалось дать такие стипендии. 

В украинское правительство даже внесли проект президентского указа, однако Кабинет министров снял вопрос с повестки.

Сегодня стало известно о том, что президент Украины предложил присвоить пожизненную стипендию пятерым деятелям образования, достигшим 70-летнего возраста.

В числе прочих указывалась и фамилия отца Зеленского — Александра Семеновича, доктора технических наук, профессора, который работает завкафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (филиал КНЭУ им. Вадима Гетьмана).

Также на соискание пожизненной стипендии подавались: заслуженный работник образования Иван Дзямулич, учительница Светлана Дубровская, кандидат технических наук Степан Ломака и доктор технических наук Чеслав Пульке.

Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования по текущему украинскому законодательству составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В администрации президента журналистам украинского издания «Страна» прокомментировали, каким образом происходил выбор кандидатов и как именно отец Зеленского попал в список на пожизненную госстипендию.

Утверждается, что Александра Семеновича из года в год подавали в этот список от университета, однако экс-президент Порошенко каждый раз блокировал ученого.

«Списки кандидатов на стипендию подают институты. И в этот раз подал университет. Отец Зеленского неоднократно попадал в списки в прошлые годы, но Пётр Алексеевич его сбивал. Подача в этот раз — очередная», — рассказал «Стране» советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он также добавил, что списки кандидатов на стипендию проходят через процедуру специального утверждения по ряду инстанций и голосований. «Здесь нет единоличных утверждений», — добавил он.

То есть, по версии ОП, всё это инициатива самих вузов. Однако очевидно, что вузов в стране десятки и претендентов на стипендию было изначально гораздо больше. В проект же указа вошли всего пять. Значит, их отбирали «вручную». И отобрали папу президента.

Сам Зеленский-старший прокомментировал журналистам свою несостоявшуюся стипендию. Он заявил, что она ему не нужна, но он решил не отказываться от выдвижения от своего вуза.

«Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию.

С нашего института выдвинули две кандидатуры — меня и еще одного человека. Таких, как я, полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было.

И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского — оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул, на научном совете. Я даже не знал результат — вот это впервые от вас слышу.

А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках. Моя позиция — что надо награждать людей в высшей школе, это правильно.

А что, нужно было запретить коллективу выдвигать мою фамилию? Они меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники и т. д., я отказывался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться?».

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Зеленский хотел назначить отцу пожизненную госстипендию, но что-то пошло не так | Русская весна

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Украина призвала Белоруссию «не искать врагов там, где их нет»

Фото: Pixabay

На Украине призвали Белоруссию «не искать врагов там, где их нет». Как заявили в украинском МИД, Киев не ведёт и не будет вести подрывной деятельности против Минска, передает RT.

«В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Александром Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнёров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков», — говорится в сообщении министерства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Белоруссии находятся около 200 натренированных экстремистов с Украины.

В МИД Украины, комментируя слова Лаврова, отметили, что украинская сторона не ведёт подрывной деятельности в Белоруссии.

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Скандал на Украине: нардеп обиделся на Зеленского и написал на него заявление в полицию (ФОТО)

Скандал на Украине: нардеп обиделся на Зеленского и написал на него заявление в полицию (ФОТО) | Русская весна

Оказавшийся в центре скандала депутат Верховной рады Гео Лерос, на которого накануне завели дело о неуплате налогов и исключили из фракции «Слуга народа», обиделся, что президент Украины Владимир Зеленский назвал его взяточником и предателем.

В ответ Лерос написал на Зеленского заявление в полицию, и теперь в этой запутанной истории на грани фарса придётся разбираться украинским правоохранителям.

Лерос требует, чтобы Зеленский рассказал следователям, где и когда нардеп брал взятку.

«Взяток мне не давали. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку.

Вы лучше осторожнее составляйте деньги депутатам в конверты, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК», — написал Лерос на своей странице в социальной сети, обращаясь к Зеленскому.

Напомним, после того, как большинством голосов было принято решение исключить Лероса из фракции «Слуга народа», Владимир Зеленский довольно жёстко высказался по этому поводу.

«У меня нет никаких приказов и реакции на взяточников и предателей Украины, мне всё равно, из какой они партии», — заявил Зеленский.

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Скандал на Украине: нардеп обиделся на Зеленского и написал на него заявление в полицию (ФОТО) | Русская весна

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Показательная расправа: на Украине будут судить детского писателя, критиковавшего томос (ФОТО)

Показательная расправа: на Украине будут судить детского писателя, критиковавшего томос (ФОТО) | Русская весна

Детского писателя-сказочника из Черкасс, лауреата международных литературных конкурсов Олега Слепынина будут судить за разжигание межконфессиональной розни. Ему уже вручили обвинительный акт, и теперь писатель предстанет перед судом.

Поводом для обвинения Слепынина послужила его публичная критика томоса и раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

В июле этого года писателя уже приговорили к двум месяцам домашнего ареста за его позицию по отношению к украинским раскольникам, но этого «свидетелям томоса» оказалось недостаточно.

Они, как считает сам обвиняемый, решили устроить показательный процесс, который станет предупреждением для всех защитников канонической церкви.

«Следователь и прокурор выдали мне обвинительный акт по ч. 1 ст. 161 УК Украины — разжигание межконфессиональной розни, не исключено, за сожжение напрочь на метафизическом уровне раскольнического „томоса“ статьями, опубликованными якобы мною под псевдонимом в интернете», — написал Слепынин на своей странице в социальной сети.

Писатель уточнил, что в обвинительном акте нет никакой конкретики. Там лишь указано, что «разжигание совершено в неустановленное число и время, при неустановленных обстоятельствах; потерпевших от уголовного преступления нет; обвинитель в деле отсутствует; имущественный ущерб не причинён».

Кроме того, после проведения экспертиз на сумму более 37 тысяч гривен (около 100 тыс. руб) «обстоятельств, которые смягчают наказание, не установлено».

«Создаётся прецедент. Чтобы каждый человек, в том числе священник и епископ канонической церкви, знал, что защищать церковь — чревато, выступать против захватов церквей — нельзя.

Называть в своём богословском рассуждении раскольников раскольниками ни-ни: затаскают, как нельзя поминать тихим словом ни анафематов, ни самосвятов, как и цитировать нельзя слов святого о том, что раскольники совершают такой грех, что и кровь мученическая не может загладить его.

Почему всего этого нельзя? Всё просто: это раскольникам обидно, у них свой взгляд на церковные каноны. Что далее? Далее суд. А суд это всегда интересно. Хотя предпочтительней наблюдать за ним со стороны. Но что есть, то есть, и слава Богу. Наше дело Христово», — выразил своё отношение к происходящему Слепынин.

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на фото: Олег Слепынин

Показательная расправа: на Украине будут судить детского писателя, критиковавшего томос (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Достаточно одной таблэтки


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Метки: важное, компиляция

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