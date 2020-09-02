В Ниловой Пустыни рассказали о судьбе польских военнопленных

В начале сентября отмечается очередная годовщина начала Второй Мировой войны.

В России эта дата воспринимается с должным вниманием и уважением к памяти жертв самого страшного события ХХ века. 2 сентября также отмечает двадцатилетний юбилей государственный мемориальный комплекс «Медное», посвященный памяти жертвам «большого террора» советских и польских граждан. Поляки уверены, что их соотечественников, которые в 1939-40 годах содержались в статусе военнопленных в спецлагере, расположенном в монастыре Нилова пустынь рядом с городом Осташков Тверской (Калининской) области, уничтожили в Калинине и захоронили под Медным. Речь идёт о более чем шести тысячах человек.

В 2000-е годы на входе в монастырь Нилова Пустынь поляки установили памятные плиты, посвященные судьбе сограждан, а в музее монастыря открыли экспозицию, которая рассказывала как раз польскую версию тех событий.

Однако с такой трактовкой этого сложного исторического вопроса не согласны историки и общественность. Так общественное движение «Патриоты Верхневолжья» посчитало необъективным и неправильным доносить до посетителей монастыря только одну версию судьбы якобы репрессированных поляков.

На пожертвования частных лиц, прихожан Тверской области рядом с входом в Монастырь общественники установили информационный стенд, на котором с упором на документы и результаты расследований отражена иная точка зрения.

На стенде приведены меморандумы Министерства юстиции России с официальной позицией Российской Федерации и итогами расследования катынского дела, частью которого стала и медновская история.

Кроме того, представлены уникальные документы польских археологов, работавших в 2000-е годы на Украине по заказу «Совета по охране памяти борьбы и мученичества республики Польша». Ученые неопровержимо доказали, что поляки из осташковского лагеря в начале Великой Отечественной войны были на Западной Украине и к их расстрелу причастны фашисты, казнившие в 1941 году под городом Владимир-Волынский польских полицейских, а также сотни мирных граждан (в том числе, детей, женщин, стариков). В польском отчете описаны немецкий метод укладки трупов, производитель гильз и дата их выпуска.

Автор: Илья Касьянов

Обложка: Фото welcometver.ru