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Сталин в Братушанах

22:29. 2 сентября 2020 80 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Молдавском селе Братушаны местная администрация вывесила рядом с местной церковью портреты Сталина и Маршалов Победы.

Сталин в Братушанах

Около недели назад на одной из стен Дома культуры села Братушаны Единецкого района появились портреты Иосифа Сталина и 14 маршалов Советской Армии. Часть местных жителей возмущены новым «украшением», а примар не видит в этом никакой проблемы, передает Рublika.
Жители Братушан, родственники которых подверглись сталинским депортациям, считают недопустимым то, что портреты советских военачальников появились на стене культурного учреждения. Однако другие жители уверяют, что во времена Сталина все было под контролем, а сейчас нет порядка, все делают, что хотят.
Учитель истории и автор книги «Братушаны: история в документах, воспоминания и судьбы» Наталья Гуря уверяет, что местные власти ни с кем не советовались, когда решили «вернуть» Сталина в село.
«Печально, что со мной не посоветовались, потому что я понимала, какой будет реакция. Люди не поняли, зачем его (Сталина) туда поместили, и каждый может воспринимать этот жест по-своему», — отметила она.
Примар села Михаил Андрух не видит проблемы в появлении портретов советских маршалов и Сталина на здании местного Дома культуры.
«В некоторых областях их политической деятельности были допущены ошибки, но, выиграв войну, они заслужили уважение. Как вы видите, они все в униформах. Мы чтим их как военачальников, тех, кто принес победу над фашизмом во Второй Мировой войне», — пояснил он.



https://esp.md/sobytiya/2020/09/02/portrety-stalina-i-sovetskih-marshalov-poyavilis-na-stene-doma-kultury-v – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6140281.html

Метки: Видео, молдавия, плакаты, сталин

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