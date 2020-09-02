Соловьёв нашел улики против Ефремова (ВИДЕО)
След от ремня безопасности с левой стороны на шее Михаила Ефремова, который виден на снимках с места смертельного ДТП, доказывает, что артист не мог находиться на пассажирском сиденье. Такое мнение высказал Владимир Соловьев в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.
Телеведущий продемонстрировал фотографии актера, на которых четко видно расположение гематомы на шее артиста. По мнению Соловьева, такой характер повреждений возможен только в том случае, если точка крепления ремня безопасности находилась слева вверху.
Журналист отметил, что единственными местами в машине, где ремень закреплен с этой стороны, являются водительское сиденье и место за ним. При этом ведущий отметил, что никто даже не выдвигал теории о том, что Ефремов в момент ДТП находился на заднем ряду в автомобиле.
«То есть характер травмы на шее господина Ефремова показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах», — заявил ведущий.
Как отметил Соловьев, адвокат актера Эльман Пашаев не согласился с такими выводами. «Право, лево, какая разница?» — привел он слова защитника.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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На видео с 40:26
Источник: https://rusvesna.su/news/1599017420
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