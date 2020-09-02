Салют Командору: чему учат книги Владислава Крапивина

Источник: Известия @ Алексей Певчев, Дарья Ефремова

Страшно обидно, хотя, возможно, и символично, что один из самых ярких отечественных детских писателей ушел от нас в День знаний. Ушел педагог, наставник и самый настоящий Командор — символ и рулевой для мальчишек и девчонок огромной страны. «Известия» свидетельствуют: для большинства из тех, кто читал в детстве его книги, герои Владислава Крапивина стали надежными друзьями и соратниками на всю жизнь.

Крапивинское ноу-хау

Умение сочинять необычные истории открылось у Владислава Крапивина ещё в школе, а учеба в Уральском университете на факультете журналистики и вся последующая журналистская работа филигранно отточили его авторский почерк — яркий, образный, прямой, дотошный в деталях и построении сюжета, подводящий к выводам, который каждый делает сам. Никаких скидок на юный возраст читателя Крапивин не делал.



Среди своих любимых писателей он неизменно называл Константина Паустовского, а нюансы детской прозы познавал в литературной секции под руководством Льва Кассиля. В 1962 году вышла его первая книга «Рейс «Ориона», потом было членство в Союзе писателей СССР, в редколлегии журналов — «Уральского следопыта», где он начинал свой путь, и всесоюзного любимца «Пионера». Строгого учета написанному Крапивин не вел. Многие из его произведений экранизировались, но шедеврами детского кино не стали. Может, потому, что за увлекательными поворотами сюжета режиссеры не смогли сохранить главного — доверительного, ритмичного и насыщенного языка. Настоящего крапивинского ноу-хау.

Точно можно утверждать, что у каждого из почитателей творчества Владислава Петровича свой Крапивин. Штука в том, что реальные ситуации, в которые попадают Сережа Каховский с ребятами из отряда «Эспада» («Мальчик со шпагой») и Юра «Журка» Журавлев («Журавленок и молнии»), разительно отличаются от тех, что случаются в «Голубятне на желтой поляне» или «В глубине Великого Кристалла». Но все они единое целое. Как и удивительный «Фрегат «Звенящий» — об устройстве парусников и тонкостях корабельного дела, названный романом-справочником.

Владислав Крапивин беседует с юными актерами Свердловского театра юного зрителя, 1966 год. Фото: РИА Новости/Юрий Долягин

Самым выдающимся, по-настоящему поколенческим романом Крапивина стал «Мальчик со шпагой», первый в трилогии «Паруса «Эспады». Главный герой Сережа Каховский — бескомпромиссный борец с несправедливостью, даже в самых трудных ситуациях не допускающий выбора между честью и бесчестьем. Он живет в мире взрослых, но если этот мир вдруг идет на него войной и попирает им же придуманные высокие принципы, Сережа неизменно готов дать отпор.

Лев Пирогов, издатель детского журнала «Лучик» Я рос с его книгами. Кусок жизни отвалился. Больно. Кажется, всё уходит. Всё лучшее, светлое, честное, доброе — в прошлом. Но знаете что? Недавно мы разговаривали по телефону, и я спросил: «Владислав Петрович, а дети сильно изменились за пятьдесят лет?» И он сказал: «Да совсем не изменились они!» Этот простой ответ тогда придал мне сил и помогает сейчас. Ничего не уходит, если держать, не отпускать. Он всю жизнь работал, всю жизнь отдавал нам, потом нашим детям. И мы тоже должны: когда трудно — работа спасает. И пока мы работаем, он жив.

Впрочем, на его маршрутах встречается куда больше людей настоящих, порядочных, искренних и честных — журналист Алексей Иванов, вожатый Олег Московкин, всадники со станции Роса, с которых всё и начинается. Именно они формируют характер Сережи, и потому перечисление их так важно. Описанный в «Мальчике со шпагой» потрясающий мушкетерско-пионерский отряд «Эспада» стал предметом белой зависти сотен тысяч мальчишек и девчонок СССР и прообразом детского отряда «Каравелла», который возглавлял сам Владислав Крапивин.

Вперед, «Каравелла»

Много ли найдется в мире детских писателей, ставших для своих читателей не только создателями занимательных произведений, но и командирами — мудрыми и грамотными? Кроме Аркадия Гайдара, пожалуй, навскидку никого и не назвать. Путь Крапивина и его «Каравеллы», в которой удивительным образом прививали целый спектр умений и качеств — от навыков морского дела до человеческой порядочности, — явление уникальное. Сколько ребят за многие десятилетия прошло через этот отряд, подскажут только вахтенные журналы, а они толстенные и их много.

Владислав Крапивин со своими читателями, пионерами отряда «Каравелла», Свердловск, 1974 год. Фото: ТАСС/Анатолий Грахов

Удивительное дело, но, живя в социалистических реалиях, Крапивин умудрялся уверенно вести свои книжки-корабли мимо глупых идеологических догм. Он как никто находил нужные сюжеты и слова, благодаря которым мальчишкам и девчонкам открывались подлинно глубокое и ценное — понятия достоинства, чести, взаимовыручки, плеча друга, романтики костров, походов и правильных песен.

К «Мальчику со шпагой» Крапивин вернется спустя годы, продолжив цикл книгами «Бронзовый мальчик» и «Рыжее знамя упрямства». Сменились герои и времена, но не идеалы. В 2014-м Крапивину вручали президентскую премию в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. И так совпало, что как раз в это время его любимый Севастополь снова стал по-настоящему русским городом. Конечно, нашлись и те, кто немедленно упрекнул Крапивина в искренней радости, на что он ответил: «Ребята, что я могу сказать? Это моя вторая родина. Я не влезаю в политику, но я счастлив, что Севастополь снова стал частью нашей страны. Когда узнал о том, что он снова наш, я налил стопочку коньяка, включил запись песни «Легендарный Севастополь», позвонил своим севастопольским друзьям-парусникам и сказал: «Ребята, это все-таки случилось. Мы дожили!»

Юрий Поляков, писатель и драматург Владислав Крапивин — один из самых ярких представителей замечательного явления советской литературы. Его книги любимы, читаемы, издаваемы. Это особый дар, ведь навязать ребенку какую-либо историю или сказку невозможно, если они не сочинены по вербальным законам его восприятия мира. А крапивинские книги — «Мальчик со шпагой», «Мушкетер и фея», «Тень каравеллы», «Алые перья стрел» — из таких. Думаю, ему было очень тяжело наблюдать крушение и исчезновение феномена детской литературы, которой активно занималось советское государство. Но, слава Богу, он дожил до дня, когда на нее вновь обратили внимание российские власти и была учреждена премия «За достижения в искусстве для детей и юношества». Он стал её первым лауреатом. Владислав Крапивин успел сделать очень много для детской литературы. Он останется классиком советских и постсоветских лет ещё и потому, что много времени уделял подготовке своей смены — искал талантливых пишущих ребят, более полувека вел свою студию, давшую им творческую путевку в жизнь.

Если говорить о его предшественниках и современниках, то это Аркадий Гайдар, Лев Кассиль, Виктор Драгунский, Анатолий Алексин, Владимир Железников, Евгений Велтистов — передовой отряд, без всякого боя завоевавший умы, сердца и, главное, души нескольких поколений. Придет ли кто-то им на смену?

Владислав Крапивин на закладке традиционной монеты в остов кораблика для Севастополя, 2014 год. Фото: ТАСС/URA.RU

Пофантазировав в манере Крапивина, можно представить это так: какие-то мальчишки-девчонки середины — конца XXI века, заигравшись во что-то увлекательное, натыкаются на книги Крапивина в заброшенной библиотеке или на чердаке. И несмотря на то что литература уже имеет газообразную систему передачи информации, через какое-то время становятся детскими писателями.

Ну а что? Во многих книгах Владислава Крапивина реальное и фантастическое пересекаются так, что различить их сложно. Главное, чтобы на писателей уровня Крапивина нашлись читатели. И чтобы вновь прозвучала песня из «Мальчика со шпагой»: «Не верьте, когда вам скажут, / Что мы свой спустили флаг. / Сжимаются экипажи / В тугой упрямый кулак. / Вставать нам на мертвый якорь / Еще не пришла пора./ Тяжелые рукояти качаются у бедра…»

Владимир Путин вручает писателю Владиславу Крапивину премию «За вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения», 2014 год. Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Не стало командора Крапивина, но остались его книги и миллионы читателей, воспитанных на них. Поэтому привычное «Прощайте, Мастер» здесь уместнее заменить на «Салют, Командор». Спасибо вам за ваши наши книги!

Обложка: Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/saljut-komandoru-chemu-uchat-knigi-vladislava-krapivina-118851