Радио НОД 01.09.2020

Анатолий Александрович, как вы относитесь к нейроплану (аналогу плановой экономики)? И это решит многие проблемы. В том числе ликвидацию чиновничества, как класс. Как вы смотрите на возможность такого проекта?

Боюсь, что полностью ликвидировать чиновничество не удастся. В общем-то есть множество задач, которые в обозримом будущем не удастся в полной мере автоматизировать. И исключить человеческий фактор из системы решений на мой взгляд не получится ещё очень долго. И тут не помогут даже чудеса техники вроде нейросети. Просто потому, что всё равно требуются какие-то процедуры не формализуемые в обозримом будущем. Но несомненно значительно сократить объём такой не формализуемой работы не только можно, но и нужно. И это одно из магистральных направлений развития. А вот какие ещё понадобятся исследования, чтобы добиться такого результата, тут к сожалению я пока могу только гадать. Ещё раз повторю. Я считаю, что это необходимо, но я к сожалению не надеюсь, что такой результат будет достигнут быстро. Боюсь, что даже не при моей жизни.

Вопрос об истерии вокруг 5G. Истерию поднимают американцы. Мол сети 5G наносят существенный вред здоровью человека, его безопасности. Вы как считаете Анатолий Александрович?

Вы совершенно правильно сказали, что эту истерику раскручивают американцы. Просто потому-что они сильно отстали от Китая, конкретно от компании Huawei, в разработке технологии мобильной связи пятого поколения. А вообще, чем выше частота на которой работает та или иная радиосистема, тем меньше глубина проникновения соответствующего излучения в человеческий организм. Просто потому-что глубина проникновения грубо говоря пропорциональна длине волны. А чем выше частота тем короче волны. Поэтому пятое поколение при прочих равных условиях значительно безопасней четвёртого. Четвёртое значительно безопасней третьего и так далее. Так что, если кто-то всерьёз верит рассказам о вреде новых технологий – ну кто же ему виноват.

А вот, что касается скорости передачи информации. Может здесь американцы испугались?

Скорость передачи информации грубо говоря пропорциональна тактовой частоте. У меня была даже в Бизнес-Журнале статья, где-то год примерно назад, озаглавленная “При проклятом Сталине у нас даже DVD не было“. Это фраза, которую часто говорят на политических форумах…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-01-09-2020/