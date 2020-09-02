Радио Аврора 01.09.2020

Добрый день, уважаемые радиослушатели, зрители нашего канала в прямом эфире. Я рад приветствовать нашего постоянного гостя, эксперта, политического консультанта Анатолия Александровича Вассермана. Анатолий Александрович, добрый день.

Здравствуйте.

И я, ведущий сегодняшнего эфира Владимир Козлов. Уважаемые радиослушатели, поздравляю вас с замечательным праздником, Днём Знаний 1 сентября! Анатолий Александрович, поздравляю Вас также с этим праздником. И хотел бы в начале эфира поинтересоваться у Вас, помните ли Вы своё первое сентября и как оно проходило?

Нет, не помню. Да и собственно нечего было особо и помнить, Дело в том, что я то пошёл не в семь лет в первый класс, а так уж сложились обстоятельства, что в восемь во второй. Соответственно, особо ничего не отмечал. Почему так получилось? Во-первых, в детстве я был довольно болезненным и хилым, а во-вторых, значительную часть того, что положено проходить в первом классе, я выучил ещё задолго до того, поэтому родители решили, что проще учительницу, которая бы домашней обстановке прошла со мной остальную часть программы первого класса и двигаться сразу во второй. Но кстати, это сказалось, скажем полный курс каллиграфии положенный в первом классе, я не прошёл. То есть, конечно пропись выводил, но значительно меньше, чем положено. Поэтому у меня по сей день почерк абсолютно разборчивый, но дико уродливый. То есть, я довёл свои навыки до того, что прочесть то, что я пишу совершенно не сложно, но выглядит это жутко. Так что со второго по четвёртый класс я получал за все письменные работы пять дробь два. Пять за содержание, два за почерк. Вот, но как бы то ни было, в первый раз в первый класс я не пошёл, поэтому и не особо запомнилось.

Благодарю Вас. Уважаемые радиослушатели, отправляйте ваши вопросы к нам в прямой эфир и Анатолий Александрович будет на ваши вопросы отвечать. Я бы хотел продолжить.

Да, на всякий случай, вот это всего лишь кофе.

Благодарю за уточнение. Анатолий Александрович, хотел бы продолжить тему образования, пока наши радиослушатели отправляют свои вопросы.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-01-09-2020/