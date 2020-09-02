Путин и Лукашенко втихаря запускают Союзное Государство

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Навальный – мастер перевоплощений. То он либерал, то – националист. То – борец с коррупцией, то – непосредственный участник коррупционных схем и махинаций с сокрытием налогов. А уж про то, как наш Алексей мастерски меняет свое мнение, подстраиваясь под ...
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