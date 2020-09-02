...колос, обозначают август и сентябрь, время жатвы. Вифлеем ..., откуда пошли знания, кто эти знания уничтожил и навязывает...поздравляли патриарха. Когда взаимные поздравления заканчивались, царя поздравляла ... (стало обычным рабочим днём пятидневки) и введения ...
...колос, обозначают август и сентябрь, время жатвы. Вифлеем ..., откуда пошли знания, кто эти знания уничтожил и навязывает...поздравляли патриарха. Когда взаимные поздравления заканчивались, царя поздравляла ... (стало обычным рабочим днём пятидневки) и введения ...
...бояре поздравляли патриарха. Когда взаимные поздравления заканчивались, царя поздравляла вся ...1929 году (стало обычным рабочим днём пятидневки) и введения фактически ...кремлевские куранты. Несите знания и чудо товарищи. 29 сентября 2016 года Куланов...
...бояре поздравляли патриарха. Когда взаимные поздравления заканчивались, царя поздравляла вся площадь...1929 году (стало обычным рабочим днём пятидневки) и введения фактически ...кремлевские куранты. Несите знания и чудо товарищи. 29 сентября 2016 года Куланов...
...России" (1995 год). Является днём защитника Отечества также на Украине...у Славян-Староверов) и 1 сентября (у христиан) на 1 ..." (Еврейская Энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре...23 февраля) - это еще и поздравление с "избавлением" от "царизма"....
...чудом якобы совпало с днём проведения славянами праздника "Рождество...God" (Бог). Таким образом, поздравление "С новым Годом", спущенное русскому... им взяться этим Высшим знаниям без "духовных практик"! ... на территории Индии. 15 сентября 2017 г. Мурманск. Антон...
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