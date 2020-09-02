Один млн руб. на каждого казака выделяется из бюджета

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Денег на казачество выделяется не мало, можно даже сказать – немерено.

Казачество это, по существу, кастовая или даже Орденская структура, закрытая для обычных обывателей. Даже ЦРУ не в состоянии понять кто это такие, следует ли их относить к военнослужащим и где их командные пункты, откуда они появляются в разных горячих точках Европы и куда потом исчезают. Но самая большая "казачья тайна", зачем им вообще это нужно – поддерживать себя в боеспособном состоянии, учиться владеть оружием, тратить время не на зарабатывание денег и воплощение "американской мечты", а из поколения в поколение- передавать папаху и шашку прадеда.



Например, только в Ростовском регионе- общий объем финансирования до 2030 года госпрограммы составляет на сегодня чуть более 10 миллиардов рублей. Цифра может меняться в зависимости от обстоятельств, но незначительно. Более девяти миллиардов (9,7 млрд руб.) – выделят из областного бюджета, 300 миллионов рублей – внебюджетные источники.

Если пересчитать на 1000 казаков, которые числятся в дружинах, получается по миллиону на казака. И это без коня.

Смотрим далее. Более 60 миллионов рублей выделено на питание 2316 воспитанников казачьих кадетских учреждений и организаций региона, еще 3,7 млн рублей – на питание 115 воспитанниц филиала ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», «Мариинская гимназия» в п. Шолоховский Белокалитвинского района.

3,7 млн делим на 115 воспитаниц- кадетов, получается примерно по 30 000 руб на еду в месяц, по 1 000 руб в день.

Конечно растущий организм требует много питания, но даже питание бойца-подводника с входящим в меню сухим вином вполовину меньше.

Другое дело, если кадетов кормят с одноразовой золотой посуды, но это только предположение.

Давайте сравним рацион кадетов с армейским. В рублях ежедневный рацион мы не найдем, так как это составляет государственную тайну (в 2006 г. Указом Президента РФ был обновлен «Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне». Его статьи 9 и 26 относят к гостайне сведения о численности войск и о состоянии их готовности. Другие статьи Перечня засекречивают данные об общих расходах на обеспечение войск.)

Но у нас есть возможность посмотреть нормы питания в соотвествии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 июня 2011 г. N 888 г. Москва "Об утверждении Руководства по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных воинских частей в мирное время".

Норма №1 — так называемый суточный общевойсковой паек — состоит из 300 граммов ржаного хлеба, 350 граммов пшеничного, 120 граммов различных круп, 30 граммов макаронных изделий, 250 граммов мяса, 120 граммов рыбы, 150 миллилитров молока,куриное яйцо, 900 граммов овощей, на завтрак, обед и ужин по 15 граммов сливочного масла.

Это примерно на 300 рублей. Если у кадетов есть кони, то прибавим сюда „Нормы обеспечения подстилочными материалами штатных животных”.

На подстилку выдавать в сутки:

соломы 1,6 кг на 1 лошадь, 1 жеребенка и 0,8 кг на 1 осла;

соломы – 0,8 кг на 1 служебную собаку и 0,4 кг на 1 щенка.

Как видим, даже в таком варианте на 1000 рублей провианта набрать тяжело.

Нам собственно не жалко денег для кадетов, пусть едят и за коней. Главное, чтоб ели они, а не "сироты"- чиновники.

Как тут не вспомнить известный роман Ильифа и Петрова:

"Инспектор, очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:

— Такую капусту грешно есть помимо водки.

— Новая партия старушек? — спросил Остап.

— Это сироты, — ответил завхоз, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.

— Дети Поволжья?



Завхоз замялся.

— Тяжелое наследье царского режима?

Завхоз развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.

— Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу?

Застенчивый завхоз тут же, без промедления, пригласил инспектора отобедать чем бог послал.

В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок."

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев считает, что казачество как правоохранительная структура имеет абсолютно «декоративный вид».

«Это не субъективный взгляд, а чистейший факт, стоит всего лишь взглянуть на статистику.



В отчёте Главы МВД за 2019 год сообщается, что состав казачьих дружин в Ростовской области составляет более тысячи человек, из которых 104 единицы конных подразделений. Казаками за год оказано содействие в раскрытии более 1000 преступлений и пресечено 19 тысяч административных правонарушений.



Путём несложных вычислений получаем КПД одного казака за год. Таким образом, один казак оказывает содействие в раскрытии примерно одного преступления в год и пресекает 1,5 административных нарушения в месяц.



В этом году статистика будет еще меньше – к примеру на май 2020 года целой армией казаков было предотвращено 242 преступления и всего лишь 4000 административных правонарушений.



В итоге получаем за 5 месяцев 0,2 предотвращённых преступления и 4 административных нарушения на одного казака за 5 месяцев. Стоят ли такие «достижения» почти миллиард рублей в год из карманов налогоплательщиков – вопрос риторический», – комментирует Федяев.

«У нас часть области негазифицирована, течет ржавая вода из кранов, а есть в области населенные пункты, где воды периодически нет вообще, то есть часть Донского края по факту живет в 19 веке. Миллиарды, направленные на поддержку казачества – предсказуемое продолжение безответственной социальной и бюджетной политики властей. Порой кажется, что мы живём не в Ростовской области, а в какой-то сюрреалистической утопии Франца Кафки или Джорджа Оруэлла, и это очень печально», – считает Федяев.

Не стоит завидовать казакам, они этих миллионов не видят, получая всего 15 тр в месяц. Депутат Заксобрания Сергей Косинов считает, что тратить деньги на развитие казачества на Дону нужно, сосредоточившись на определенном направлении.

«…если мы хотим, чтобы казачество помогало госслужбе – нужно увеличивать заработную плату казаков», – говорит Косинов.

В качестве примера депутат приводит казаков в Краснодаре, которые получают не менее 40 тысяч рублей.

Совет Атаманов России неоднакратно предлагал прекратить финансирование казачества через искусственно созданные чиновниками реестровые кормушки. А направлять деньги напрямую в те структуры, в которых несут службу казаки, например в МВД, МО, ПС ФСБ и тд.

„На эти миллиарды которые выделяются на казачество, можно сделать операции всем нуждающимся детям, а не позориться сборами посредством СМС” – комментирует казачий генерал, Руководитель Службы Казачей Контрразведки Геннадий Ковалев. Казаки только за, они все равно этих денег не видят.

Валерий Камшилов, казачий генерал, атаман Казачьего РосВойска по ЦФО:„Президент России Владимир Путин утвердил стратегию госполитики в отношении казачества до 2030 года. Одна из целей Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества – привлечение казаков к решению государственных задач в интересах национальной безопасности. Согласно документу, казаков также будут привлекать к мероприятиям в сфере профилактики экстремизма и для развития связей с соотечественниками за рубежом.

Это хорошо. Но я боюсь одного: чтоб казачество снова не пропело и не протанцевало эти миллиарды, как в предыдущие 20 лет.”

Такая политика, отданная на откуп чиновникам, привела к тому, что в Беларуси ни один казак не выступил в поддержку Лукашенко или дружбы с Россией. Не без оснований считая чиновников врагами народа и Отечества.

Это серьезный урок! Пора уж прислушаться к нашему мнению: разогнать весь это реестровый казачий цирк с конями!

Председатель Казачьего Суда Чести, дважды герой России, летчик-космонавт, казачий полный генерал Виктор Аксенов:„Дошло до того, что, завалив всю информационную работу, буду не в состоянии даже за сотни миллионов создать и наладить работу средств казачей информации. Даже одного полноценного официального казачьего сайта. Внаглую на Президентском Совете заявляют, что традиционные формы идеологической работы устарели, и работа теперь будет вестись по Ватсапу и Телеграмм-каналам.



То есть теперь можно вообще не утруждать себя написанием статей, аналитикой, пресс службой, поддержанием казачьих сайтов и изданий, а просто периодически отправлять пару коротких сообщений в Телеграмм-канал со своего телефона и вот на этом вся информационная работа. Для отчета и списания денег достаточно.

Валерий Розанов,

Служба Казачей Информации



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