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Новости Украины и Новороссии 02 сентября 2020

10:38. 2 сентября 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Украина накопила рекордные объёмы газа (+ВИДЕО)

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Украина накопила рекордные объёмы газа (+ВИДЕО) | Русская весна

«Незалежная» в своих подземных хранилищах накопила рекордные объемы газа — более 24 миллиардов кубометров.

Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, добавив, что к концу 2020 года этот объем может увеличиться до 28 миллиардов кубов.

«В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 миллиарда кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27–28 (миллиардов — прим. РВ)», — заявил Коболев в эфире украинского ТВ.

«Укртрансгаз» ранее давал прогноз на 25,5–26,5 миллиарда кубометров газа в подземных газохранилищах к началу отопительного сезона, на Украине это 15 октября.

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На видео с 55:03

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«Было ощущение, что это последняя поездка в жизни», — Зеленский о полёте в Полтаву

«Было ощущение, что это последняя поездка в жизни», — Зеленский о полёте в Полтаву | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший 1 сентября с визитом в Полтавской области, раскритиковал состояние аэропорта областного центра.

Он пообещал внести его в проект «Большая стройка» и реконструировать.

Впечатлениями от аэропорта глава государства поделился с журналистами под стенами нового корпуса полтавского кардиодиспансера.

«Но я вам скажу, что касается полтавского аэропорта. То, что мы сегодня увидели… Самолеты туда не прилетают. Аэропорт сегодня не работает. И когда я сегодня приземлился, я понял, почему. Было ощущение, что это наша последняя поездка в жизни. Взлетная полоса не работает, не современная, не работающая. Поэтому мы обязательно внесем полтавский аэропорт во вторую часть программы „Большая стройка”. Мы начнем строить в 2021 году. За 2–3 года построим в Украине все необходимые аэропорты», — заверил Зеленский.

Он добавил, что в аэропорту, в принципе, нормальный новый терминал, но взлетно-посадочной полосы нет.

«Но, самое главное, мы знаем об этом, построить полосу по всем международным стандартам. Проект должен быть, мы договорились с председателем ОГА, проект должен быть до начала 2021 года», — сказал президент.

По его словам, если позволит погода, то строительные работы должны начаться уже в марте 2021 года. А ремонт полосы нужно начать уже в этом году. Средства на ремонт будут заложены в областном бюджете.

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Зеленского унизили с трибуны Рады


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Метки: важное, компиляция

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