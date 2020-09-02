Новости Украины и Новороссии 02 сентября 2020

«Незалежная» в своих подземных хранилищах накопила рекордные объемы газа — более 24 миллиардов кубометров.

Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, добавив, что к концу 2020 года этот объем может увеличиться до 28 миллиардов кубов.

«В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 миллиарда кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27–28 (миллиардов — прим. РВ)», — заявил Коболев в эфире украинского ТВ.

«Укртрансгаз» ранее давал прогноз на 25,5–26,5 миллиарда кубометров газа в подземных газохранилищах к началу отопительного сезона, на Украине это 15 октября.

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