Кому в РФ мешает Лукашенко. Варианты будущего для Белоруссии
Член Общественной палаты Сергей Марков о ситуации в Белоруссии. От чего будет зависеть будущее страны.
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ДБ общественно-активные после кокаина раздают указивки ФСБ.
Скорее всего это была согласованная операция м/у РФ и западом.
Суверенная РБ никому не нужна. И как выяснилось – части белорусского населения тоже .
Думая , Лукашенко пришлось воспользоваться “дружеским” плечом воровского режима в РФ в обмен на что-то весьма важное.
Что именно – вскоре узнаем.
Дружба Запада с воровским путинским режимом согласована.
Но русский народ не хочет покупать сжиженный газ из Белоруссии.
Вскоре узнаем что Запад хотел украсть у воровского режима.