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Кому в РФ мешает Лукашенко. Варианты будущего для Белоруссии

11:51. 2 сентября 2020 184 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Член Общественной палаты Сергей Марков о ситуации в Белоруссии. От чего будет зависеть будущее страны.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VlRxLAQh-X4

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 5086 3402
    малыш 2 сентября 2020 в 12:56

    ДБ общественно-активные после кокаина раздают указивки ФСБ.

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  • 36594 21888
    Серый 2 сентября 2020 в 14:18

    Скорее всего это была согласованная операция м/у РФ и западом.
    Суверенная РБ никому не нужна. И как выяснилось – части белорусского населения тоже .
    Думая , Лукашенко пришлось воспользоваться “дружеским” плечом воровского режима в РФ в обмен на что-то весьма важное.
    Что именно – вскоре узнаем.

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    • 5086 3402
      малышСерый 2 сентября 2020 в 14:47

      Дружба Запада с воровским путинским режимом согласована.
      Но русский народ не хочет покупать сжиженный газ из Белоруссии.
      Вскоре узнаем что Запад хотел украсть у воровского режима.

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      1

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