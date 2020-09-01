Восстание Спартака (2)

Численность армии Спартака в последнем бою античные историки оценивали в 90 тысяч человек. Несмотря на потери и отпадение отдельных частей, армия Спартака, по сообщению Аппиана, всё еще оставалась очень большой. Из них 60 тысяч погибло в бою, и 6 тысяч было взято в плен. Остальные бежали и были впоследствии истреблены армией Помпея, подоспевшей к вечеру на место сражения. Эти 6 тысяч пленных были распяты на крестах вдоль Аппиевой дороги, ведущей из Рима в Капую.

В ходе боя Спартак с небольшим отрядом стремился пробиться к самому Крассу, но этого ему не удалось. Он был ранен в бедро дротиком: опустившись на колено и выставив вперёд щит, он отбивался от нападавших, пока не пал вместе с большим числом окружавших его товарищей. Тело Спартака так и не нашли.

Перед началом боя Спартаку подвели коня, но он выхватил меч и убил его, говоря, что в случае победы получит много хороших коней, а в случае поражения не будет нуждаться и в своём. С этими словами он устремился в бой.

Умело маневрируя, Красс вынудил Спартака построить полки для решающей схватки . Из слов Плутарха явствует, что Спартак не хотел тогда дать Крассу бой. Только необходимость заставила его построить войско для битвы. Такая медлительность удивительна, учитывая, что Помпей со своей армией находится уже совсем близко, но, возможно, Спартак ждал именно его. Он знал о неприязни между Помпеем и Крассом, которая должна была только усугубиться, когда Помпей явится отобрать у Красса его победу. Учитывая неизбежную неразбериху при передаче дел между двумя нелюбезно настроенными полководцами, Спартак, возможно, считал именно этот момент наиболее удачным для нанесения удара. Однако свой последний бой Спартаку пришлось дать не дождавшись Помпея.

Последствия

Восстание нанесло тяжелый удар по рабовладельческому строю, в результате Италия потеряла 100 тысяч рабов, тем самым рабочую силу. Поля были опустошены, города разграблены, случился сельскохозяйственный кризис.

Участие в военных кампаниях позволило и Крассу и Помпею упрочить своё положение, Красс и его коллега Помпей были выбраны консулами. Однако Сенат по прежнему был высшим властным органом, и это обстоятельство не позволяло воплотиться в жизнь всем амбициям героев.

Весной 60 года до н. э. Гай Юлий Цезарь, Гней Помпей Великий и Марк Лициний Красс объединили ресурсы с целью захвата власти, учредив, таким образом, 1-й триумвират. Он продлился вплоть до гибели Красса в 53 году до н. э

С точки зрения истории триумвираты — закономерный антикризисный механизм, являющийся в период кризиса государственных структур довольно эффективным механизмом предотвращения распада государства и укрепления власти, но с неизбежной трансформацией в единоличную диктатуру.

Соединившись в союзе, трое влиятельных людей провели аграрные и налоговые реформы, провели судебную реформу, возродили цензорскую магистратуру.

В 49 году до нашей эры Гай Юлий Цезарь становится единоличным диктатором, начав переход Римской республики к Римской империи, который завершил его последователь Октавиан Август.

Итоги восстания

Что получил народ Рима

По итогам восстания, опасаясь новых подобных очагов, были изменены законы, по которым улучшалось положение рабов, рабовладельцы уже не могли так нещадно их эксплуатировать и без причины убивать. Это косвенно сказалось и на простых крестьянах, которые смогли конкурировать с рабовладельцами, что улучшило их положение. Так

как восстание жесточайшим образом было подавлено, многие недовольные своим положением изменили своё отношение к кардинальные действиям по изменению обстановки, люди стали боятся гонений и смерти, пришло чувство бессилия против мощной машины рабовладения и эксплуатации, многие стали сломлены морально, ведь если уж у Спартака ничего не получилось с такими людскими ресурсами, то у простого одиночки тем более не получится, лучше терпеть и дальше.

Что получила «элита»

Если не говорить о некоторых личностях, которые укрепили своё положение в Римской управленческой вертикали, остальная «элита» была «отлучена» от праздной жизни, получив себе сначала мощную власть консулов, а потом и императора, который требовал результатов деятельности и мог наказывать за плохую работу.



Склоки, передел имущества, коррупция если не исчезли совсем, то сильно уменьшились, и это хоть и кому-то не понравилось, кто привык жить иначе, но пошло на пользу государству. Разорилось много владельцев вилл, так как восставшие нападали и грабили, освобождали рабов, тем самым богатства перераспределились и сконцентрировались в еще более узких кругах.

Что получило жречество

Жречеству в то время для реализации своих планов по управлению регионом нужно было сильное, устойчивое государство, способное продвигать культуру на другие территории с помощью оружия, а также путём «культурного сотрудничества». И с помощью восстания, некоторые результаты были достигнуты.

Улучшилось положение рабов и простого люда, тем самым сбросилось внутреннее напряжение, которое могло привести к непредсказуемым последствиям.

Изменилось государственное устройство, Римская республика превратилась в Империю, что позволило укрепить вертикаль власти, прекратить гражданские конфликты. А также закладывались определенные процессы более долгосрочного управления уже по переформатированию только зарождающейся империи, таков был горизонт планирования жречества.

Заключение

После восстания прошло более двух тысяч лет, но это событие не кануло в Лету, оно не забыто, не стало рядовым, а Спартак как бы живёт с нами, вызывает воодушевление каждый раз при его упоминании. Разве полки книжных магазинов, экраны кинотеатров, статуи в Лувре, гром увертюры в Большом театре не являются продолжением восстания? А названия спортивных команд во многих видах спорта?

Почему мы не забыли восстания рабов, произошедшее так далеко и так давно? И кто и зачем нам о нём напоминает, поддерживает интерес, снимая фильмы, телепередачи, упоминая в учебниках истории и т.д. Как это сказывается на нынешних политических процессах?

Если посмотреть с позиции социального управления, то восстание рабов, о котором мы и писали эту статью — это алгоритм «борьбы против системы».



Наличие такого алгоритма в коллективном бессознательном использовалось людьми, находящимися на верхних этажах иерархии социального управления для бунтов, революций, войн, руками толпы, но в своих интересах.



Этот алгоритм также сработал на реализацию принципа «разделяй стравливай и властвуй» — фактически укрепилось обособление лагерей: рабы, простолюдины, и — рабовладельцы (толпа, элита) вторые эксплуатируют, пишут законы, ущемляют в правах, применяют насилие над первыми, сеется вражда и ненависть. У «элит» формируются пороки: жадность, ненасытность, надменность и высокомерие, они себя считают хозяевами жизни.

А также само наличие такой алгоритмики применялось и для управления «элитой», которой напоминалось о возможности народного бунта — «бессмысленного и беспощадного». Вместо созидательной работы и творчества бунтарь ведет борьбу с системой, тем самым сливает свой жизненный ресурс — то есть это хитрый способ подключения «благонамеренных» людей в безполезные и деградационные процессы.



В том числе восстание работает на распространённый стереотип: хочешь изменений нужна революция и свержение власти (за которое агитируют и современные ютуб-блогеры), а всё мирное, законное и конструктивное якобы бесполезно.



Под пеленой этого люди не понимают, что некоторые изменения могут произойти спустя даже несколько столетий ценой кропотливого, грамотного труда и управления долгосрочными, низкочастотными социальными процессами, а не за 2 дня кровавой бойни.

Эти возможности использовались не только в прошлом, они и сейчас используются. Фильмы, театральные постановки, телепередачи о Спартаке не позволяют забыть событий прошлого, благодаря им у людей в памяти содержатся варианты, как можно бороться за свои права, примеры такой успешной (в каком-то смысле) борьбы.

В то же время, мы понимаем, что силовой путь противостояния относится к самому низшему по устойчивости результатов приоритету управления/оружия. Неким силам очень хочется, чтобы при несогласии с системой, у людей «всплывал» именно такой путь борьбы. А работу на высших приоритетах эти люди оставляют за собой, таким образом пытаясь её монополизировать.

В памятной истории всегда было так, что взбунтовавшаяся толпа сносила неугодных ей правителей, но в итоге часто получалось так, что этим умело пользовалась группа людей, умеющая выявить и направить в нужное русло энергию толпы, а положение толпы зачастую становилось ещё хуже.



И чтобы в дальнейшем такого не было, способы социального управления должны быть понятны большинству, и исторические примеры должны только фактологически дополнять методологию выявления управленческих процессов, чему мы и постарались поспособствовать этой статьёй.

Послесловие

В послесловии хотелось бы провести ряд аналогий, но прежде всего переквалифицировать события древней истории и исторического персонажа в политтехнологию или явление, свойственное любому обществу и историческому периоду. Для этого необходимо проявить некую матрицу, а потом наложить на неё некоторые события текущей политики.

Матрица — это некая пустая форма, с определённым алгоритмом, которая срабатывает (наполняется) статистически предопределённо при сохранении исходных данных.

Перекодировать матрицу можно либо перезадав алгоритм, либо ввести иные исходные данные (изменить меру).

Вспоминается цитата Ключевского:

«закономерность исторических событий обратно пропорциональна их духовности».

Данная статья задумалась не за долго и писалась параллельно происходящим событиям в Белорусии и связанными непосредственно с ними событиями в России. На наш взгляд все признаки активации матрицы спартака, в роли которого, как не покажется странным выступает сам Александр Григорьевич Лукашенко — эдакий гладиатор.



Также в преддверии выборов в информационной ленте новостей бурлили события связанные с московским футбольным клубом и осуждёнными футболистами Кокориным и Мамаевым, первый из которых подписал контракт с клубом «Спартак», которые в свою очередь являются предводителями и частью политической силы под кодовым названием «фанаты», без которых не обходится в современном мире, как и в древней истории давление на государственность

Немаловажным является и использование определенной символики. Странным образом флаги протестующих БЧБ (бело-червоно-белый) имеют цвета футбольного клуба, который в довесок уже вербально связан с данной политтехнологией, которая действует на уровне коллективного бессознательного в данном случае — всего человечества, или как минимум западной цивилизации.

Стоит также отметить, что в данном случае политтехнология видоизменилась, а именно предводитель и сторонники были разведены так, чтобы неискушённый обыватель усомнился в данном инструменте и своей энергией поддержал процесс, застабилизировав его на будущее. События в Белоруссии можно рассмотреть с двух уровней, которые вложены один в другой.

Первый уровень рассмотрения. Бастующая толпа, находящаяся в алгоритмике противостояния системе, готовая идти за лидером, критикующим её. Лидер (Спартак) может быть проявленным как в определённой личности (например, Тихановской), так и в коллективном образе оппозиционеров. Толпе, разумеется, заблаговременно внушили, что она угнетаема и заслуживает бОльшего.

Второй уровень рассмотрения. Общими мазками. Бацька, выходец из советской системы, успешно руководил хозяйством до развала государства, далее был призван на окормление отделившейся части с претензией на власть в будущей империи, начал формировать своё крыло управления (клан, род), чем попал в жернова и под управление жреческой корпорации, не заинтересованной в развитии Русской региональной цивилизации, искушённый властью начал формировать пиратскую систему и торговаться с соседними территориями (западом), в критический момент для устойчивости управления был слит кукловодами.



Канет ли в историю или уймётся, покажут последующие события. Данный уровень рассмотрения касается не вложенной суперсистемы — республики Беларусь, где в роли системы выступает Лукашенко, «Спартаком» — лидеры протеста, а объемлющей суперсистемы — Русской цивилизации, частью которой является Беларусь.



В рамках этого контура, бросающим вызов и интересантом является, в меру понимания руководитель республики, а в меру его непонимания «кукловоды» всех мастей («жречество», «элиты» других государств, российские олигархи).

После послесловия

Наши читатели уже, наверное заметили, что мы стараемся не только выявить проблему, рассмотреть процесс или явление, негативно влияющие на жизнь общества, но и найти позитивный аспект влияния на общество этих технологий, явлений, процессов и по возможности, предложить способ использования этого для развития общества.

Технология восстания, используемая в наши дни во многих местах, в том числе и в Белоруссии летом 2020 года показала, что толпа, действуя в рамках определённого сценария выходит на площади, но так как мы живём в информационном обществе, проявились и «кукловоды», которые рулят процессом в своих интересах.



И это позитив. Люди начали понимать, что есть субъект управления, который использует недовольство (им же созданное) толпы для того, чтобы поднять людей на восстание и на этом фоне достичь своих целей.

А что с этим делать? Во всяком случае, не быть внутри алгоритма противостояния, не искать поводов для вражды, а подняться (мысленно) до уровня объемлющих систем, и выявить истинные цели «кукловодов» этого процесса.



Объяснять людям технологию, и последствия, которые ждут большинство, если всё будет идти по такому сценарию. Благо, примеров сейчас предостаточно, когда бунтующая толпа добивалась каких-то видимых результатов по смене «элит», но в итоге получала только ухудшение своего положения.



Если что-то выглядит как собака и лает как собака, то это — собака. Технология восстания имеет своих «кукловодов», инструментарий в виде бунтующей толпы и призвана добиться целей, которые чаще всего идут вразрез с интересами большинства. Не нужно становиться пешками в чужой игре.

Школа аналитики



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