В.Л. Авагян. Рациональное мышление VS «идеологии майданов»

У всякого следствия есть своя причина, а не что попало и не что угодно. Следствие порождено технологией, а не желанием. Теперь посмотрим на ситуацию под другим углом.

Майданные идеологии, заводя и вовлекая людей, у которых плохо с мозгами, выстроены на принципах шоу и эксплуатируют досуговые аниматорские приёмы. Если вы развлекаетесь, то два притопа три прихлопа уместны, а если вам нужны огурцы или ящики, то причём тут детские два притопа, три прихлопа?!

А как вы отнесётесь к чудакам, которые, остро нуждаясь в ящике – пытаются собрать его из деталей часового механизма? Желая огурцов – «сажают алюминиевые огурцы на брезентовом поле»? Может, они не хотят в итоге огурцов? Спрашиваем – отвечают, что очень хотят. Тогда зачем они делают, что, что делают?

Описанный мной метод называется в экономической науке «элементацией потребности». Есть какая-то потребность, и нужно подобрать соответствующие ей элементы. Собрать ящик – из того, из чего собирают ящики. Если нам нужен ящик.

Если вы согласились со мной в первом пункте (в том, что деревянное сделано из дерева, а пластиковое из пластика), то сделаем следующий ход мысли. Всякую потребность можно и нужно разобрать на элементы, проверив соответствие слагаемых искомому результату. Если мы хотим нечто деревянное – нужны ведь деревянные детали? Нет? Железными обойдёмся, желая по итогам иметь деревянный предмет?!

Не торопитесь, господа-товарищи, с порога отметать меня, как «охранителя-мракобеса» . Сперва прочтите, и скажите честно, не мне, а самим себе – с чем в нижеизложенном вы несогласны? Разумные ли мы существа, или действуем по первой сигнальной системе, наравне с земноводными и головоногими? Если мы льстим себе, именуя себя «разумными», то ведь должны же мы понимать, что происходит, просчитывать хотя бы на несколько ходов вперёд! Прежде всего, что я прошу (и настойчиво!) вас признать: всякий предмет состоит из его элементов. Например, деревянная поделка состоит из деревянных деталей. А если бы её собрали из пластиковых деталей, то она была бы пластиковой. А не деревянной. Что тут непонятного? Кто этого не понимает?! Признайте, сограждане, хоть это – уж о большем-то я и не прошу…



Что есть безумное утверждение? Безумное утверждение – это утверждение, противоречащее принципам достоверности, доказательности и проверяемости.

Если человек утверждает нечто недоказуемое, бездоказательно и не указывая никаких методов проверки, то он утверждает безумное. Если он хочет вырастить себе овощи на брезентовом поле из алюминиевых семян, то либо ему овощи не нужны, либо он безумен. Одно из двух.

Основным мотивом-наживкой всех майданов и демократизаций со времён «перестройки» и до наших дней (в их уловках изменилось очень мало) – благосостояние население, материальное благополучие. Которое – якобы – будет расти после соответствующего количества притопов, прихлопов и магических, ритуальных жестов. И (затронуты струнки первобытности в человеке) – ряда жертвоприношений. Мы вырезаем сердца у пленных – нам за это «бог-ягуар» шлёт богатый урожай кукурузы.

Первобытное магическое мышление плохо понимает причинно-следственную связь, мать реальной экономики (и многого другого).

Если мы ясным, трезвым, рациональным умом задумаемся, из чего состоит благосостояние, то увидим два основных, базовых элемента. Без всяких там жертвоприношений «богу-ягуару» и ритуальных плясок вокруг племенного костра.

Благосостояние – это:

- Производимость

- Предоставляемость.

Если чего-то не хватает, то у этого может быть только две причины: или его недостаточно производят, либо его где-то удерживают, сливают на сторону, не предоставляют людям.

Попробуйте оспорить – но не на эмоциях, как вы всё привыкли делать, а холодным рассудком. Это произведёт своего рода «прививку» от безумия майданных идеологий.

Как производимость, так и предоставляемость находятся за пределами прозападных площадных игрищ. На эти процессы никак не влияют ни многопартийность, ни частота выборов, ни преторианская смена лидеров, которых утром ставят, а к вечеру свергают, ни все прочие заморочки «перестроечной» толпы. Есть качество производства и есть качество распределения.

Если бы можно было бы доказать связь многопартийности с благосостоянием народа, я бы рукоплескал! Я был бы в восторге, потому что это замечательно-лёгкий путь! Есть у нас 20 партий, и чтобы жить в 10 раз лучше, нам нужно завести 200 партий. А чтобы в сто раз лучше жить, то 2000 партий. Но что-то говорит, что подменив размножение кроликов размножением партий, мы не получив в итоге крольчатины! Если, конечно, не додумаеся забивать расплодившихся политиков на колбасу…

Если основа благосостояния народа в смене лидера, то меняя его раз в год, мы будем жить в пять раз лучше нынешнего. Но почему бы – по этой логике – не менять его раз в месяц? Раз в день? Вообще каждый час? Тогда каждый успеет часок побыть аж целым президентом страны, разве не прелесть?!

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В качестве укора советской власти можно сказать, что она, насмерть перепуганная 1941-м годом, и сказав себе «никогда больше» – производила слишком уж много военной продукции. В каком-то смысле она на этом помешалась, и 60% советской индустрии работали на армию, производя то, что не использовалось в быту. И в бою тоже – ибо в мирное время военная продукция после истечения срока годности, морального старения – списывается в ноль. 60%, причём лучших – работали в ноль, а 40% кормили и их и себя, очень тяжёлая нагрузка на экономику, согласен…

Но советская экономика добилась больших успехов в снабжении и обеспечении простого человека (ныне попросту выброшенного на помойку) – потому что лучше понимала принципы ЭЛЕМЕНТАЦИИ проблемы.

Нехватка квартир преодолевается строительством квартир, а нехватка колбасы – увеличением мясного и колбасного производств. Не стоит демонизировать проблему, придавать ей какие-то метафизические черты непреодолимого ужаса! И нехватка квартир, и нехватка колбас – преодолеваются простым количественным наращиванием их производства. Чтобы их стало больше – их просто нужно больше сделать. А чтобы их сделать больше – нужно сесть и подумать: как?

Всякая материальная потребность по сути своей КОНЕЧНА, и преодолев её единожды, экономика выходит на ровное и лёгкое плато простого и незатруднительного воспроизводства. Не нужно думать, будто колбасы или квартир требуется бесконечное количество, их потребное количество можно, и даже легко подсчитать. Посчитав – достичь уровня. Достигнув уровня – автоматизировать. И забыть о проблеме на бесконечность времён! В отличие от рыночного хаоса, в плановой экономике вопрос закрывается раз и навсегда.

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Даже подобия разумной элементации проблем нет у пост-советских полоумных метаний и «антнародных фронтов» разных «перестроек»! Как самые дикие варвары, их активисты решение видят в действиях, никак не связанных с проблемой! По принципу – «надо больше кукурузы – приносите больше человеческих жертв».

Все рационально-технологические решения не просто отодвигаются майданным балаганом – хуже того: они «снимаются», дезактуализируются, ибо в смятении страстей о «сменяемости президентов» клоуны политического шапито и думать забыли про рост или снижение производства колбасных изделий! Начиналось-то всё с того, что колбасы не хватает, что само по себе не очень умно, но дальше про колбасу все напрочь забыли, и ушли в тёмные дебри того, что социопатолог А. Леонидов называет «социопатии».

Социопат – агрессивное и раздражённое лицо, которое, однако, и близко не понимает причин своего раздражения. Его агрессия порождена реальными проблемами общества, но не только не преодолевает их, а наоброт, только углубляет и обостряет. Попытки разобрать реальные проблемы на их реальные элементы – майданными идеологами названы «мракобесием» и ошельмованы под улюлюканье толпы. Предагаются фантастические решения, которые чем фантастичнее – тем желаннее, ибо ложь лишена скромности, свойственной правде. Правдивый обещает только то, что может дать, а лжец – всё, что угодно.

Как говорит мой знакомый политолог – «Лукашенко вёл Беларуссию в сторону Швеции и Швейцарии». Естественно, за один день туда не прийти. Высокий уровень благосостояния (в случае Европы, впрочем, бесстыдно завышенный) – это продукт очень долгого накопления, демографических балансов и множества факторов.



Страна становится Швейцарией, если триста лет без войн и потрясений, спекулируя с воюющими странами втридорога, принимая бегущие из них активы, накапливая народное благосостояние, поднимает уровень жизни. Тут главный фактор, кроме разума – время. Ничего не возникнет моментально (кроме украденного), всякое благосостояние – продукт многих поколения скапливания.

В этом смысле Лукашенко, конечно, вёл Беларусь в сторону Швейцарии, осуществляя то первичное накопление, которое создаёт сперва скромное, а потом, год от года, постоянно набирающее высоту, благосостояние.

Любой (даже либеральный) экономист знает, что всякое производство сразу после запуска – убыточно. Оно требует больших вложений, и не облегчает, а гнетёт в первые годы. Но даже когда производство выйдет на самоокупаемость, требуются ещё многие годы притирки, оптимизации, накопления опыта, уникального для каждой страны, чтобы, в итоге разогнавшись – делать всё больше и качественнее.

Благополучие должно накапливаться, укрепляя порядок и традиционность отношений, по итогам которой каждый знает свой маневр и научился делать своё дело наилучшим образом. Если накопление благополучия сорвать, как в «перестройку» или на «майданных» пустошах, то его придётся начинать с начала. Повторяя ранее пройденные, но после разрушенные этапы. А первые годы становления после погрома – всегда самые тяжёлые, трудные, голодные, бестолковые.

Разрушить легко, а вот создать – очень трудно. За три дня старый мир разрушить можно, а новый выстроить – нет. Закрыть предпрятие – вопрос одного дня. А вот восстановить закрытые, растащенные – может и целой жизни потом не хватить!

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Ещё раз повторю: в основе благосостояния народа (любого) лежат производимость и предоставленность. Народ делает блага, которые потребляет сам или обменивает на равноценные, и на основе сделанного им – организует систему распределения.

Нет никакой иной формулы борьбы с бедностью, кроме как «производить и раздавать». И даже ввозимый импорт – он же, по сути, тот же самый национальный продукт, с точки зрения стоимости! Если нет национального продукта – откуда же взяться импорту? В обмен на какие дела ваших рук к вам его ввезут?

Благодаря «реформаторам» в наших странах – таких, как РФ, Армения и др. – разрушены и система национального производства, и система справедливого распределения.

Производство, в лучшем случае, контужено, если не убито.

Распределение благ между гражданами – оргия и вакханалия дичайшего произвола.

Ну, в итоге имеем, что имеем.

В Белоруссии с этим было получше. Раньше. Теперь – не знаю…

Потому что лидер должен производство хранить и ограждать. А за распределением следить – и воров одёргивать. Если этих двух вещей не делать, тогда никакого благополучия нации, ничего не производящей, и никак не распределяющей – быть не может по определению. Ибо для человека ничего не сделано, а что сделано – того не дадут.

Какое отношение к этому имеют «многопартийность, альтернативные выборы» и мельтешение «сменяемости властей»? Я же иду к вам с открытым сердцем, и прошу искренне: объясните, где логический мостик между перечисленным и благосостоянием населения?

Не пытайтесь заменить доказательства многократностью повторений: это плохой приём, нечестный, заменить логику попугайством.

Зато я прекрасно понимаю, какова логическая связь между ростом безработицы, ухудшением оплаты и условий труда и дополнительными доходами работодателей. В отличие от попугайства «демократов» тут-то связь очевидна: если человек боится потерять работу, то соглашается на худшие условия. Мотив: не пополнить собой армию безработных, вычеркнутых из жизни.

Если он соглашается – то можно грузить его больше, а платить меньше. А если платишь меньше, грузишь больше, то в кармане остаётся дополнительная прибыль! Ну, это же простая арифметика, господа-товарищи!

Если один за 100 рублей сделал столько, сколько раньше двое делали за 200 рублей каждый, то прибыль, осевшая в кармане работодателя – 300 рублей. При прочих равных, разумеется. То, на что он раньше отдавал 400, теперь ему обходится в 100.

И вот это, на мой взгляд – ИСТИННАЯ идеология майданов, демократизаторов и западников. Только они про истинную свою идеологию помалкивают, чтобы «раньше времени» людей не разочаровать в себе.

Цель (реальная) – сперва закрыть все производства, методом локаута. Потом некоторые открыть, но уже на гораздо более худших условиях. И назвать всё это «освобождением» народа, на том основании, что увольнение с работы официально звучит как «освобождение от должности». Так что формально-верно, хоть по сути и является издевательством.

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Мы не имеем права, как разумные существа, выдумывать фантастические причины у необходимых нам следствий. Мы должны ясно сформулировать, что именно нам нужно. Сформулировав – подыскать разумные элементы сложения.

Соответствующие принципам достоверности, доказуемости и проверяемости. Без первобытной мистики «экономических чудес» и «саморегулирования разрегулированного». Опираясь на здравый смысл и житейский опыт, в которых причинами колбасы на столе являются производство колбасы и её доставка к нам. А не «регулярная сменяемость президентов», из которых, к счастью, колбасы ещё не делают…

Надо найти в себе мужество выйти из царства фантомов и галлюцинаций и научится отличать желаемое от возможного, воображаемое от реального. Найти, а найдя – десять раз проверить и перепроверить – истинные причины благополучия. Истинные источники потребного нам.

Научно обоснованная стратегия повышения уровня и качества жизни – даже выглядит совершенно иначе, чем бесноватые вопли «заевропейцев», которые своё желание халявы и оборону собственного тунеядства выдают за рецепт успеха нации.

Ведь успех нации, как и всё остальное – составляется из элементов, которые нужно знать и озвучить. Таких, как жильё, питание, одежда, бытовая техника, и т.п. Их будет побольше только если вы их будете побольше производить. Или то – на что их можно выменять.

А от раскалённой жажды халявщика заиметь побольше «просто так», за «европейский выбор» – ничего, кроме кучи мусора и кала, не появляется. Это и доказали последние 40 трагического упадка человечества, впадающего одновременно и в детство и в старческий маразм.

В.Л. Авагян



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