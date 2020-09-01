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Умер Борис Клюев

22:32. 1 сентября 2020 78 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Умер известный актер и народный артист России Борис Клюев.
Несколько лет он тяжело болел раком легких.
Более прочего запомнились его роли в фильме "Тасс уполномочен заявить…" и экранизациях произведений Александра Дюма.
Рошфор и герцоз де Гиз были весьма колоритными персонажами в его исполнении. Да и в целом, отрицательные персонажи у него получались отличными.







Мир праху.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6138020.html

Метки: кино, клюев

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 8702 7720
    Валерий 2 сентября 2020 в 10:03

    Царство небесное, нравился он мне как актер. Дядьку моего напоминал поведением

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  • 12219 10021
    марина 2 сентября 2020 в 10:07

    Просто звездопад,умерла вчера так же учительница(умерла 01,09)по роли первой и самая красивая женщина Ирина Печерникова,с такой сложной судьбой,недавно Губенко.Печально ,таких не делают сегодня и не рождаются похоже больше.Время и хозяева требуют других мужчин ,которых и мужиками не назовешь,что-то среднее меж гендерное,кагтавенькое типа Хабенского.Неужели падение вниз уже ничто не остановит.Конечно, когда награждают (два дня назад)Орденами за служение Отечеству-Артемия Троицкого-просто позор Путину ,как относиться другим получившим этот же Орден нормальным и здоровым на голову хотя бы.Всё обесценили-красоту,любовь,дружбу ,патриотизм -низвели до скотства,силикона ,ДЕНЕГ.
    С такими, как Клюев,Губенко,Печерникова ,Андреев -уходит Эпоха.
    П.С. а они счастливые ,подумалось ,они были настоящими ,они познали успех и видели падение родины и появились вроде надежды и не увидят превращение человека в нанокиборга.

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