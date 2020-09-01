«С днём знаний!» — перед 1 сентября школа в Ашхабаде закрыла русскоязычное отделение, возмущённых родителей разгоняет полиция

30 августа во дворе специализированной средней школы № 64 в Ашхабаде родители и ученики русскоязычного отделения устроили стихийный протест. Причина — закрытие накануне нового учебного года русского отделения школы, увольнение учителей и роспуск учащихся.

Как сообщают СМИ, за два дня до начала учебного года администрация школы обзвонила семьи, чьи дети с 1 по 11 класс обучаются или начнут обучение на русском языке в этой школе, с требованием явиться и срочно забрать документы, а затем самостоятельно устраиваться в другие образовательные заведения, по месту жительства. Школа, по словам администрации, неимоверно раздута, в ней обучаются 3700 учеников, в каждом классе сидят по 50 детей.

Это делает невозможным при такой переполненности выполнение новых требований министерства образования по разделению классов и увеличению учебных смен.

«Родителям сказали: набрали слишком много детей, так что из-за карантинных мер перестало хватать места всем, вот и решили разогнать русскоязычное отделение», — сообщает один из источников в столице.

«Родители рвутся к новому директору, но она закрылась в своем кабинете и никого не пускает, — позвонил в редакцию издания turkmen.news один из очевидцев происходящего на территории школы. — Родители долбятся в двери, требуют объяснений, говорят, что детей устроить сейчас в другие школы невозможно, все они давно укомплектованы».

Звонивший добавил, что во многих районах столицы вовсе нет школ с русским языком обучения, и дети, не один год обучавшиеся на одном языке, не могут вот так взять и пойти учиться на другом. Люди, по его словам, требуют, чтобы администрация сама решала эту проблему, и отказываются забирать документы.

Спецшкола № 64 — это бывшая школа № 4, куда и раньше попасть без крупной суммы взятки считалось нереальным, все то же остается и сейчас. Ее размер колеблется от 1000 до 2000 долларов США. Остаться без вожделенной школы и без крупной суммы денег родители, понятное дело, не согласны. Они считают, что спрашивать надо с прежнего директора, Бяшима Гаитназарова, которого несколько недель назад вдруг внезапно убрали из этой школы, назначив на его место завуча Гулю Оразовну (ее фамилию выяснить не удалось).

Это именно Б. Гаитназаров без разбора и учета возможностей школы принимал всех, кто приносил нужную сумму денег. Новая же директриса отказывается брать на себя ответственность решать проблему. Судя по всему, она просто выполняет приказ сверху о роспуске русскоязычного отделения. В такой ситуации ответственность возлагается на городское управление образования Ашхабада или даже на соответствующее министерство.

По последней информации, на территорию школы № 64 прибыл полицейский наряд, который разгоняет родителей и учеников, требуя прекратить беспорядки и отправляться по домам.

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