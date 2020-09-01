Главная » Политика, События

Протесты студентов в Минске 01.09.2020

18:01. 1 сентября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Сегодня в Минске прошли протесты студентов против Лукашенко. Численность была относительно небольшой.
ОМОН терпеливо винтил в умеренных масштабах и без особой жести.


















Ну задержите меня.
Нет.


Ну пожалуйста.


Ну ладно, уговорили.


Она же пару дней назад. Профессиональный провокатор.



























Вангую скорую волну отчислений и заведенных административных дел.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6137440.html

Метки: белоруссия, Видео, лукашенко, Минск, протесты, студенты, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 августа 2020
...: «Как спецназ РФ громит протесты в Минске»: белорусский майдан идёт по пути... вечером в воскресенье во время протестов в Минске, сообщил украинским дипломатам в.... В то время я был студентом-второкурсником, и политика меня мало...
Новости Украины и Новороссии 06 октября 2017
...также: Если мы откажемся от «минского формата» — Запад снимет антироссийские... формирований» из региона. Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый...со странами ЕС. После разгона протестующих студентов акции стали более массовыми, ...
Протест тунеядцев. Что готовят Беларуси?
17 февраля в центре Минска прошел "Марш рассерженных белорусов" организованный..."письма счастья" получат домохозяйки, пенсионеры, студенты, школьники и даже грудные младенцы...не на студентов, а на боевиков "Правого сектора", общая концепция протеста сохранила...
Павел Губарев: «Люди называют Минское соглашение предательством»
...война. — Как вы оцениваете Минское соглашение? — Реализация мирного плана...же говорю: многие пункты Минского соглашения неактуальны. Его подписание...я учился в университете. Студентов тогда в армию не ... кто-то еще? — Протест был действительно стихийным. Ахметов...
Мнение: Как мы Родину продали 28 лет назад
..., на каком заводе по окончании минского радиотеха, буду работать, кем, с... как свежие помидоры или персики. Студенту минского вуза такое казалось чем-то..., включая самих ныне против олигархов протестующих. Такие вот получаются уроки. Судя...
Хроника 1905 года
...рабочие некоторых других фабрик, протестующие главным образом против мастеров,...279). Волковыск. Объявлена стачка. Минск. Забастовка усилилась. Присоединились служащие ...общестуденческую сходку в общежитии. Студенты забаррикадировались и сопротивлялись. К...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)