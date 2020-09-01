Протесты студентов в Минске 01.09.2020

Сегодня в Минске прошли протесты студентов против Лукашенко. Численность была относительно небольшой.ОМОН терпеливо винтил в умеренных масштабах и без особой жести.Ну задержите меня.Нет.Ну пожалуйста.Ну ладно, уговорили.Она же пару дней назад. Профессиональный провокатор.Вангую скорую волну отчислений и заведенных административных дел.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6137440.html