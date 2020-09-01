Протесты студентов в Минске 01.09.2020
18:01. 1 сентября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня в Минске прошли протесты студентов против Лукашенко. Численность была относительно небольшой.
ОМОН терпеливо винтил в умеренных масштабах и без особой жести.
Ну задержите меня.
Нет.
Ну пожалуйста.
Ну ладно, уговорили.
Она же пару дней назад. Профессиональный провокатор.
Вангую скорую волну отчислений и заведенных административных дел.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6137440.html
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