Мы не смогли выиграть выборы

Сидящий СИЗО (но как-то странно сидящий – некоторые утверждают, что искомое видео записано еще до посадки в СИЗО) банкир Бабарико заявил в своем обращении, что оппозиции не удалось победить на выборах (де-факто это выглядит как признание того, что Лукашенко победил) и объявил о создании новой партии "Вместе", которую он анонсировал вместе с Колесниковой. Первой задачей была названа – Конституционная Реформа, о которой ранее уже говорил Лукашенко.Ранее уже публиковались сливы на темы того, что роль Бабарико заключается в том, чтобы подписать документы об интеграции с Россией и обеспечить неприкосновенность Лукашенко на посту одного из лидеров Союзного Государства.Фактически, это своеобразный анонс одной из комбинаций, которая может быть реализована РФ в Белоруссии на фоне того, как для Лукашенко захлопываются двери на Западе, сужая для него пространство возможностей для лавирования между США, РФ и ЕС.Но так как в игре не только Россия, не обязательно, что именно этот или подобный ему сценарий сыграет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6136002.html