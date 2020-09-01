Лавров жёстко ответил Западу на требования расследовать «отравление» Навального (ВИДЕО)

Глава МИД России Сергей Лавров заочно поставил на место коллективный Запад, требующий от Москвы расследовать «отравление» оппозиционера Алексея Навального.

Подобные заявления, звучащие сегодня из-за рубежа, российский министр назвал необоснованными.

«Нам сейчас выдвигают требование, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследования по поводу того, что Навальный впал в кому.

Он пролежал в Омске чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации.

Вот он наконец-то уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает», — подчеркнул Лавров в ходе традиционной встречи со студентами МГИМО, приуроченной к началу учебного года.

«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию… Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло», — пояснил глава МИД.

Он также отметил, что врачи немецкой клиники «Шарите», где продолжает лечение блогер, «пока не могут соответствующую информацию нам дать», хотя Генпрокуратура РФ обратилась к Германии с просьбой об оказании взаимной правовой помощи.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта Томск — Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, с лётного поля оппозиционер был экстренно госпитализирован в больницу скорой помощи. Спустя двое суток в состоянии комы Навального перевезли на лечение в Германию.

Врачи клиники «Шарите» утверждают, что нашли в организме пострадавшего следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, однако никакой более развёрнутой информации до сих пор не предоставили.

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