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Лавров жёстко ответил Западу на требования расследовать «отравление» Навального (ВИДЕО)

13:10. 1 сентября 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Лавров жёстко ответил Западу на требования расследовать «отравление» Навального (ВИДЕО) | Русская весна

Глава МИД России Сергей Лавров заочно поставил на место коллективный Запад, требующий от Москвы расследовать «отравление» оппозиционера Алексея Навального.

Подобные заявления, звучащие сегодня из-за рубежа, российский министр назвал необоснованными. 

«Нам сейчас выдвигают требование, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследования по поводу того, что Навальный впал в кому.

Он пролежал в Омске чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации.

Вот он наконец-то уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает», — подчеркнул Лавров в ходе традиционной встречи со студентами МГИМО, приуроченной к началу учебного года.

«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию… Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло», — пояснил глава МИД.

Он также отметил, что врачи немецкой клиники «Шарите», где продолжает лечение блогер, «пока не могут соответствующую информацию нам дать», хотя Генпрокуратура РФ обратилась к Германии с просьбой об оказании взаимной правовой помощи.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта Томск — Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, с лётного поля оппозиционер был экстренно госпитализирован в больницу скорой помощи. Спустя двое суток в состоянии комы Навального перевезли на лечение в Германию.

Врачи клиники «Шарите» утверждают, что нашли в организме пострадавшего следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, однако никакой более развёрнутой информации до сих пор не предоставили.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598955026

Метки: Новости

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