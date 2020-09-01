Китайские добровольцы гражданской войны в России

Очень интересный рассказ об участии китайских добровольцев в гражданской войне на территории России.Рассказывает самарский историк Григорий Циденков. Приводится очень много малоизвестных подробностей о деятельности китайцев в годы революции и гражданской войны.Свой вклад китайцы в сохранение Советской России китайцы безусловно внесли.Должок китайским коммунистам вернули чуть позже, когда СССР помогал Мао Цзедуну и китайской компартии в борьбе с японской агрессией и режимом Чан Кайши в ходе китайской гражданской войны.К сожалению, плоды этой помощи при Хрущеве были бездарно похерены.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6137041.html