Китайские добровольцы гражданской войны в России
15:26. 1 сентября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Очень интересный рассказ об участии китайских добровольцев в гражданской войне на территории России.
Рассказывает самарский историк Григорий Циденков. Приводится очень много малоизвестных подробностей о деятельности китайцев в годы революции и гражданской войны.
Свой вклад китайцы в сохранение Советской России китайцы безусловно внесли.
Должок китайским коммунистам вернули чуть позже, когда СССР помогал Мао Цзедуну и китайской компартии в борьбе с японской агрессией и режимом Чан Кайши в ходе китайской гражданской войны.
К сожалению, плоды этой помощи при Хрущеве были бездарно похерены.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6137041.html
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