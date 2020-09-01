Дорога к империи. Как Великая Северная война поменяла судьбу России

30 августа 1721 года завершилась Великая Северная война.

Конфликт, изменивший судьбу России и Швеции, все хорошо помнят благодаря основанию Петербурга, Полтавской битве и измене Мазепы. Но событий в тяжелейшем и разорительном конфликте, продолжавшемся 21 год, было великое множество.

Чего хотел Петр I?

С воцарением Петра I Россия вернулась к планам завоевания выхода к Балтийскому морю. Необходимость в этом была обусловлена крайне затрудненностью торговли с Европой. Единственным портом, обеспечивающим России торговые отношения с другими европейскими странами, был Архангельск на Белом море. Но навигация в Белом море была нерегулярной и тяжелой, и для экономического рывка стране требовались новые порты.

Первая попытка движения в этом направлении предпринималась Иваном Грозным во время Ливонской войны, однако достичь полного успеха не удалось. В конце Смутного времени Россия подписала Столбовский мирный договор со Швецией, согласно которому русскими возвращался Новгород, но при этом царь вынужден был отказаться от Ивангорода, Яма, Орешка — всей территории, которая оставляла возможность выхода к Балтике.

Таким образом, Петр I предъявлял претензии к Швеции на территории, утраченные за 80 лет до этого, а также на земли Ливонии, принадлежавшие русским князьям в X—XIII веках.

Тройной союз против 18-летнего «несмышленыша»

Россия последней присоединилась к коалиции, получившей название «Северный союз». Инициатором создания военного союза против Швеции выступил курфюрст Саксонии и король польский Август II, рассчитывавший укрепить свою власть при помощи подчинения принадлежащей шведам Лифляндии. Дания вступила в союз из-за давнего соперничества со Швецией. За сорок лет до этого шведский король Карл X Густав отвоевал у датчан часть их провинций. Кроме того, яблоком раздора между двумя странами была борьба за влияние на герцогство Шлезвиг-Гольштейн. Члены Северного союза рассчитывали добиться быстрого успеха, полагая, что 18-летний шведский король Карл XII неопытен в политических и военных делах, и не сможет оказать достойного отпора.

Повод к войне дал губернатор, обидевший царя

Формальным поводом для объявления Россией войны Швеции были не территориальные притязания, а «многие их свейские неправды и нашим, царского величества подданным учинённые обиды». В марте 1697 года Великое посольство, в котором инкогнито следовал и сам Петр I, остановилось в Риге, принадлежавшей Швеции. Царь остался крайне недоволен приемом — послов разместили в отдалении от центра города, в то время, как представителям других стран предлагали куда более комфортные условия. Губернатор Риги Эрик Дальберг отказался лично принимать послов, сославшись на «отсутствие царя». Швед знал, что монарх следует инкогнито, но предпочел сделать вид, что его вообще нет. Начавшийся ледоход задержал Великое посольство в городе, и местные купцы взвинтили цены на продовольствие. Когда же Петр I попытался осмотреть местные укрепления, стража, по приказу губернатора, произвела предупредительный выстрел у него над головой. Подобное неуважение со стороны Дальберга, который не был наказан, несмотря на обращение русских к шведскому королю, стало основанием для объявления войны спустя три года.

Поражение под Нарвой

Начало войны стало для русских настоящей катастрофой. Неудачная осада Нарвы завершилась разгромом войска Петра I 30 ноября 1700 года. Было потеряно значительное количество артиллерии, понесены тяжёлые людские потери, сильно пострадал командный состав. В качестве добычи шведы получили 20 000 мушкетов и царскую казну в 32 000 рублей, а также 210 знамён. Шведы потеряли убитыми 677 человек, около 1250 были ранены. Потери русской армии составили около 7 тысяч человек убитыми, утонувшими и ранеными, включая дезертиров и погибших от голода и холода. Поражение объяснялось отсутствие у русской армии опыта боев с таким противником, как шведы, технической и организационной отсталостью сил Петра I.

Но, как ни парадоксально, поражение помогло России. Карл XII, которого эта победа прославила на всю Европу, решил, что с Петром покончено, и сосредоточился на других членах Северного союза. Русский царь возникшую паузу использовал для реорганизации армии на основе передовых европейских образцов.

Первые победы

Воспользовавшись тем, что основные силы шведов принимали участие в сражениях в Саксонии и Речи Посполитой, Пётр I в 1701 году приказал начать новое наступление на севере. Отразив попытку захвата Архангельска, русская армия 30 декабря 1701 года одержала свою первую на поле боя победу в Северной войне в битве при Эрестфере. В сентябре 1702 года войска под командованием Бориса Шереметьева взяли Нотебург (Орешек). Весной 1703 года, после недельной осады, была взята крепость Ниеншанц при впадении реки Охты в Неву. К началу 1703 года в руках русских оказалось всё течение Невы. В мае 1703 года на отвоеванных территориях Петр I заложил новый город, получивший название Санкт-Петербург.

В 1706 году курфюрст Саксонии и король польский Август II после серии неудач заключил тайный договор с Карлом XII. По договору он отказывался от польского престола в пользу Станислава Лещинского, разрывал союз с Россией и обязывался выплатить контрибуцию на содержание шведской армии. Дания была выведена из войны ещё раньше. Россия осталась один на один со Швецией.

Решающая битва

В 1708 году Карл XII объявил поход против России, собираясь покончить с ней. В планах у шведского короля было полное уничтожение русской государственности, разделение земель, превращение московского монарха в своего вассала. Шведу удалось заручиться поддержкой гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы, предавшего Петра.

Затянувшийся Русский поход изматывал силы шведов. Русская армия уходила от крупного сражения, одерживая победы в мелких стычках. Армия Карла XII испытывала острый недостаток продовольствия.

Наконец, 8 июля 1709 года в шести верстах от Полтавы произошло генеральное сражение. Армия Карла XII, несмотря на то, что уступала в численности, предприняла атаку. Шведам удалось захватить русские редуты, что в шведском лагере восприняли как победу, и стали поздравлять короля. В 9 часов утра линия шведской пехоты атаковала русскую пехоту. Шведы были встречены сначала артиллерийским огнём, затем противники обменялись ружейным огнём, после чего начали рукопашную схватку. Левый фланг шведской пехоты не выдержал схватки с наиболее опытными русскими солдатами, и побежал. Разорвав строй противника, русские стали окружать боевые порядки шведов и громить их. Карлу XII пришлось бежать, утратив даже личный штандарт.

Потери шведов в битве составили 9224 человека, 23 тысячи попали в плен. Потери русских составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными.

Армия короля Карла XII была настолько обескровлена, что уже не могла вести активных наступательных действий.

Король в Бендерах, шведы в ужасе

После разгрома Карла XII Северный союз был восстановлен — Дания и Саксония вновь примкнули к России. Шведский король, бежавший от Петра I, оказался на территории Османской империи, создав лагерь в Бендерах, где провел четыре года. Союзники по Северному союзу продолжали отвоевывать территории, а сам Карл XII почти утратил влияние на события в Швеции.

В 1710 году русская армия заняла Ригу, а затем практически всю территорию Эстляндии и Лифляндии. В 1713 году русская армия вторглась в Финляндию. В 1714 году у мыса Гангут свою первую крупную победу одержал русский флот. К 1715 году союзники по коалиции лишили Швецию ее последнего континентального владения — Померании. Было очевидно, что шведы проигрывают войну, и вопрос заключался лишь в том, когда это будет зафиксировано окончательно, и какие потери при этом они ещё принесут.

Последние иллюзии разрушили десантники под Стокгольмом

В 1718 году Карл XII, признав свое положение крайне тяжелым, начал с русскими переговоры о мире. Переговоры 1718-1719 годов, проходившие в местечке Леве на Аландских островах, получили название Аландский конгресс. В декабре 1718 года во время похода в Норвегию был убит Карл XII. Он стал последним европейским монархом, павшим на поле боя.

Гибель Карла, однако, привела к власти партию, выступавшую за продолжение войны в расчете на поддержку английского флота на Балтике. Конгресс закончился ничем.

В 1719 году русский флот нанес поражение шведам у острова Эзель, в 1720 году — в сражении при острове Гренгам. Русские десанты высаживались на территории самой Швеции, уничтожая железные и медные заводы, поджигая города. Солдаты Петра I появились уже в окрестностях Стокгольма. Англичане предпочли удалиться, не вступая в конфликт с русскими, и шведам стало окончательно ясно — пора признавать поражение.

Швеция уходит, Россия приходит

30 августа 1721 года в городе Ништадте был подписан мирный договор. Со стороны России его подписали Яков Брюс и Андрей Остерман, со стороны Швеции — Юхан Лилльенстедт и Отто Стремфельд. Договор состоял из преамбулы и 24 статей. По договору Россия закрепила выход к Балтийскому морю: к ней отошли часть Карелии, расположенной к северу от Ладожского озера, с Выборгом, Ингерманландия от Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и Даго.

Россия, последней вступившая в Северный союз, последней и подписала мирный договор со Швецией — ее союзники сделали это в 1720 году.

Растянувшаяся на 21 год война серьезно повлияла на Европу, и, в первую очередь, на судьбы России и Швеции. Если Россия, провозглашенная империей, превращалась в одного из главных игроков на европейской и мировой арене, то Швеция, лишившись больших амбиций, навсегда ушла на вторые и третьи роли.

Обложка: Взятие шведских кораблей в устье Невы. Художник Блинов Леонид Демьянович, 1890 год. © / Commons.wikimedia.org