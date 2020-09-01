Дело чести. Командир «Варяга» исполнил долг до конца

В российской истории не так уж много названий кораблей, которые легко вспомнит любой человек. В числе таких «бессмертных» «Аврора», крейсер революции и «Варяг», чей героический бой с японской эскадрой стал символом мужества и стойкости наших моряков.

Военно-морская династия

Командиру «Варяга» Всеволоду Рудневу довелось провести всего один настоящий бой, в котором он потерпел поражение. Но победившие в том бою японцы восхищались мужеством русского капитана и его команды…

Когда-то предок командира «Варяга» матрос Семен Руднев за храбрость в сражении под Азовом, получил чин офицера. Так началась морская династия Рудневых, каждый представитель которой готов был пожертвовать всем во имя Родины.

Всеволод родился 31 августа 1855 года в городе-крепости Динамюнде, где его отец, капитан 2-го ранга Фёдор Николаевич Руднев, командовал брандвахтой. Федор Николаевич сражался с турками в Черном и Средиземном морях, на Адриатике. В отставку он вышел в 1857 году, уже в чине капитана 1-го ранга. Увидеть сына продолжателем династии ему было не суждено — Федор Руднев умер, когда Всеволоду едва исполнилось 9 лет. Но мальчик всегда мечтал о море.

Заслуги отца помогли ему в 1872 году, когда после окончания гимназии Всеволод решил поступать в Морское училище. Обучение было платным, но за него как за представителя военно-морской династии заплатило государство.

Образцовая карьера

Доверие Руднев оправдал, окончив училище с отличием и будучи удостоенным Нахимовской премии. Перспективный выпускник был отправлен на учебный корабль «Петропавловск».

К 1880 году он дослужился до чина мичмана и проходил службу на крейсере «Африка». На этом судне Руднев ушел в кругосветное путешествие. Впоследствии о своей первой кругосветке он написал книгу.

В 1888 году русский флот получил первый паровой военный транспорт «Пётр Великий». Вести новый корабль из Франции в Кронштадт поручили Рудневу, и он справился с задачей на «отлично». В том же году офицер женился. Его избранницей стала Мария Шван, дочь героя Севастопольской обороны Николая Карловича Швана.

Руднев всегда нес службу добросовестно, не отличался вспыльчивостью, не вступал в споры с начальством, даже если те или иные приказы вызывали у него сомнения.

В 1893 году Руднев получил чин капитана 2-го ранга и стал старшим офицером эскадренного броненосца «Император Николай I». На нем он около года ходил в Средиземноморье в составе русской эскадры. Затем было очередное кругосветное путешествие. Вернувшись в Кронштадт, Руднев был назначен командиром броненосца береговой обороны «Адмирал Грейг», а затем командиром миноносца «Выборг».

Всеволод Фёдорович Руднев. Фото: Commons.wikimedia.org

Крейсер для «демонстрации флага»

В 1900 году его перевели на Дальний Восток, назначив старшим помощником командира порта в Порт-Артуре. Как и всегда, он принял волю начальства к исполнению, хотя не испытывал восторга от новых задач. Зато в 1901 году Руднева произвели в капитаны 1-го ранга.

В Порт-Артур прибыл новый корабль — построенный в США крейсер, названный «Варягом». Командиром его был назначен Руднев.

От технических характеристик «Варяга» он не был в восторге. К тому же хватало и технических недочетов. Но, будучи опытным офицером, Руднев привык решать все проблемы самостоятельно. За два последующих года он довел навыки своего экипажа для автоматизма, подготовил своих офицеров и матросов к действиям в любых, даже самых критических ситуациях.

Хотя миссия, возложенная на «Варяга», вообще на первый взгляд не была связана с риском. По приказу царского наместника на Дальнем Востоке крейсер отправился в нейтральный корейский порт Чемульпо. Задача — охрана русской миссии и «демонстрация флага».

К началу 1904 года обстановка была такой, что вопрос о войне между Россией и Японией считался решенным. Осталось понять, кто ударит первым и когда это произойдет.

Ультиматум

Удивительно, но о разрыве дипломатических отношений с Японией Руднев узнал от капитанов иностранных судов, стоявших в Чемульпо. Он связался с русской миссией, сообщив о готовности эвакуировать дипломатов. Те отказались — нет директивы из Петербурга. Но командир «Варяга» тем не менее приказал готовиться к выходу из Чемульпо через двое суток.

Промедление стоило дорого. Японский десант окружил Чемульпо. Канонерская лодка «Кореец», 8 февраля 1904 года отправленная с донесением в Порт-Артур, на выходе из порта наткнулась на японскую эскадру и вынуждена была вернуться. По международным законам японская эскадра не имела права атаковать русские суда в нейтральном порту, поскольку это ставило под угрозу корабли других государств. С другой стороны, моряки «Варяга» не могли предпринять ответных действий.

После переговоров с участием капитанов судов нейтральных держав командующий японской эскадрой адмирал Сотокити Уриу предъявил ультиматум: до 12:00 9 февраля русские корабли должны покинуть порт, иначе они будут атакованы непосредственно в нём.

Всеволод Руднев принимает решение идти на прорыв, прекрасно понимая, что шансы на успех крайне невелики — крейсер и канонерская лодка против шести крейсеров и восьми миноносцев.

Врагу не сдается…

Когда «Варяг» и «Кореец» выходили из порта, на кораблях нейтральных держав стали исполнять гимн Российской империи в знак уважения к мужеству русских моряков, идущих на верную смерть.

После выхода русских кораблей из порта адмирал Уриу велел передать «Варягу» и «Корейцу»: предлагаем сдаться и спустить флаг. Именно этого капитан 1-го ранга Руднев делать не собирался. Ответом на ультиматум стали выстрелы из русских орудий. Сражение длилось около часа. Японские корабли обладали лучшим оснащением, манёвренностью и более высокой скоростью хода. При подавляющем количественном перевесе это фактически не оставляло русским шансов. Огонь японцев причинил «Варягу» серьёзные разрушения, в том числе из строя было выведено большинство орудий корабля. Кроме того, из-за попадания в подводную часть судно дало крен на левый борт. Имелись большие разрушения на корме, некоторые попадания вызвали пожары, осколками в боевой рубке были убиты несколько человек и контужен капитан.

В бою погибли 1 офицер и 22 матроса «Варяга», ещё десять умерли от ран, десятки человек получили тяжёлые ранения. «Кореец», чье участие в бою было ограниченным, потерь в экипаже не имел.

Японская сторона отрицала собственные потери, хотя в рапорте Руднева говорилось о том, что серьёзные повреждения получил как минимум один японский крейсер, а один из миноносцев противника потоплен.

Крейсер «Варяг» после подъёма японцами. Фото: Commons.wikimedia.org

После возвращения в порт перед командиром «Варяга» встал вопрос: как поступить дальше? Изначально он предполагал возобновить бой после устранения повреждений, однако быстро стало очевидно, что возможности для этого нет.

В результате было принято решение об уничтожении кораблей во избежание их попадания в руки противника. Раненые моряки были переправлены на нейтральные суда, вслед за этим экипажи покинули «Варяг» и «Кореец». «Варяг» был затоплен путём открытия кингстонов, а «Кореец» взорван.

Орден от врага

После переговоров с японской стороной было достигнуто соглашение о том, что русские моряки не будут считаться военнопленными, а получат право вернуться на родину при условии обязательства не участвовать в дальнейших боевых действиях.

О чем думал по пути на Родину Всеволод Федорович? Какой реакции ждал? Корабль врагу он не сдал, но поражение есть поражение.

Император России Николай II приветствует экипажи крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Фото: РИА Новости

Впрочем, на фоне общего позора той войны для России бой «Варяга» действительно оказался светлым и достойным пятном. Экипаж крейсера отметили орденами и медали, а самого Всеволода Руднева произвели во флигель-адъютанты. Также он был назначен командиром строящегося эскадренном броненосца «Андрей Первозванный».

Но ввода его в строй Руднев не дождался. В 1905 году на флоте начались революционные волнения, пресекать которые было приказано жесткими мерами. Герой боя в Чемульпо, ещё в юности получивший прозвище «Дипломат», отказался утверждать подобные приказы.

Скандала поднимать не стали — Руднева отправили в почетную отставку, напоследок произведя его в контр-адмиралы.

А в 1907 году награда пришла из… Японии. Император Муцухито направил командиру «Варяга» орден Восходящего Солнца II степени. Как истинный дипломат Всеволод Руднев награду принял, но никогда её не надевал.

Последние годы своей жизни отставной моряк прожил в своей усадьбе в деревне Мышенки в Тульской губернии. В 1913 году Всеволод Федорович Руднев умер в возрасте 57 лет.

Мария Николаевна Руднева, вдова контр-адмирала, в годы Гражданской войны вместе с сыновьями уехала в Югославию.

Уже после войны, в 1958 году, старший из сыновей, Николай Всеволодович, вернулся на Родину вместе с семьей. Потомки командира «Варяга» воочию смогли убедиться, что в Советском Союзе чтут подвиг русских моряков.

Обложка: Крейсер «Варяг». © / Commons.wikimedia.org

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Источник: https://nstarikov.ru/delo-chesti-komandir-varjaga-ispolnil-dolg-do-konca-118804