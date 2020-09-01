Альтернативная история Санкт-Петербурга. Начинаем всё по новой!
21:50. 1 сентября 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации. Наконец-то состоялась долгожданная поездка в СПБ с геологом из ЛАИ. Результаты поездки заставили взглянуть на историю Санкт-Петербурга, по-новому. Многие его шедевры оказались сделанными из натурального камня. Теория литья практически не подтвердилась. Некоторые из памятников Питера это настоящие мегалиты по уровню обработки близкие к ДВЦ.
Лишний раз убедился, что данный город много древнее, чем нас пытаются убедить…
Лишний раз убедился, что данный город много древнее, чем нас пытаются убедить…
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