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Альтернативная история Санкт-Петербурга. Начинаем всё по новой!

21:50. 1 сентября 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации. Наконец-то состоялась долгожданная поездка в СПБ с геологом из ЛАИ.  Результаты поездки заставили взглянуть на историю Санкт-Петербурга, по-новому. Многие его шедевры оказались сделанными из натурального камня. Теория литья практически не подтвердилась. Некоторые из памятников Питера это настоящие мегалиты по уровню обработки близкие к ДВЦ.

Лишний раз убедился, что данный город много древнее, чем нас пытаются убедить…



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5191607.html

Метки: археология, вольнодумец, геология, история, спб, теория, технологии

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