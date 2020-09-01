Альтернативная история Санкт-Петербурга. Начинаем всё по новой!

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Из аннотации. Наконец-то состоялась долгожданная поездка в СПБ. Результаты поездки заставили взглянуть на историю Санкт-Петербурга, по-новому. Многие его шедевры оказались сделанными из натурального камня. Теория литья практически не подтвердилась. Некоторые из памятников Питера это настоящие мегалиты по уровню обработки близкие к ДВЦ.Лишний раз убедился, что данный город много древнее, чем нас пытаются убедить…

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5191607.html