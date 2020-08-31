Убрали Тараса // Письма
20:53. 31 августа 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Письма с Луганска.
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
Дурень, да не просто дурень а дурень с общечеловеческим церрозом мозга. А Шевченко, если он великий поэт, тогда я солист балета большого театра. (У меня вес за центнер)