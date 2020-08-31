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Убрали Тараса // Письма

20:53. 31 августа 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Письма с Луганска.

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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LypuDCu-2lA

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 751 620
    Нехресть 31 августа 2020 в 21:10

    Дурень, да не просто дурень а дурень с общечеловеческим церрозом мозга. А Шевченко, если он великий поэт, тогда я солист балета большого театра. (У меня вес за центнер)

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