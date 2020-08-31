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Третий месяц хаоса: Трамп нашёл способ прекратить протесты в США

07:00. 31 августа 2020 183 просмотра 8 коммент. Опубликовал:
Третий месяц хаоса: Трамп нашёл способ прекратить протесты в США | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратить протесты и беспорядки в городах страны, управляемых демократами, можно только при помощи силы. Об этом в воскресенье, 30 августа, он сообщил на своей странице в Twitter.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!» — подчеркнул республиканец-президент.

Напомним, в Штатах третий месяц не утихают беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598846168

Метки: Новости

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10008 3917
    nikolay 31 августа 2020 в 10:16

    Нет ничего проще пересажать демократов у власти в этих городах, обвинив их в массовых беспорядках.

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    1
  • 1688 1396
    Андрей Попов 31 августа 2020 в 10:25

    «Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!» Сенсация. А раньше как прекращали?

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    1
  • 15473 14367
    жора шапов 31 августа 2020 в 11:38

    На шарике “глубинщики” запустили процесс отмены “силы права” , поэтому, изначально замаскированное ими “право силы” придёт на смену международным отношениям на основе договоров. Но ненадолго. Пока кто-то не вломит остальным желающим по самые нехочу.

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    • 12148 9966
      маринажора шапов 31 августа 2020 в 11:43

      а вот силу они и теряют ,этот Ковид последнее их новое оружие похоже не сработает,раз выходят млн в Европе против этих масок.Вряд ли Собянин напялит их повторно на страну или все-таки совки напялят ,жить -то хочется пенсионерам ,которых больше всех.

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      • 15473 14367
        жора шаповмарина 31 августа 2020 в 12:04

        Гейропка проплатила (аванс) вакцину ( пока не зарегистрированную) какой-то британской компании аж на 300млн. доз , а эта фармкомпания подписала бамагу, что она никакой ответственности не несёт за последствия ( побочные действия). Во как !

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        • 5065 3397
          малышжора шапов 31 августа 2020 в 12:07

          Если Англия будет бороться с Китаем за белорусские земли, то они дадут больше.
          Но Путин должен уйти.

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          • 12148 9966
            маринамалыш 31 августа 2020 в 12:17

            как то так ,но он для всех лучше бы ушел ,с Навальнерами все пошло бы успешнее ,или с Пищиками,Болдыревыми ,да с любыми любителями мацы твоей.Приходится крутиться и выбирать Партнеров ,что он и делает .Надежда только на Бога или что там наверху всегда спасало Россию в последний момент.Вас то ,только деньги и сумасшедшая идея.

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        • 12148 9966
          маринажора шапов 31 августа 2020 в 12:12

          Ну конечно рынок уже поделили -У Путина 22 страны Азии ,у Англи -США лимитроф с канадой и Европкой ,за Ю.Америку подерутся немного .Китаю своих 1,5 млрд достаточно ,но еще прикупит.США загонят насильно и притом да-экспериментальная и ничего ,поэтому и Кенеди поднимает народ -да ,политика.

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