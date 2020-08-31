Третий месяц хаоса: Трамп нашёл способ прекратить протесты в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратить протесты и беспорядки в городах страны, управляемых демократами, можно только при помощи силы. Об этом в воскресенье, 30 августа, он сообщил на своей странице в Twitter.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!» — подчеркнул республиканец-президент.

Напомним, в Штатах третий месяц не утихают беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

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