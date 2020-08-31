Третий месяц хаоса: Трамп нашёл способ прекратить протесты в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратить протесты и беспорядки в городах страны, управляемых демократами, можно только при помощи силы. Об этом в воскресенье, 30 августа, он сообщил на своей странице в Twitter.
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!» — подчеркнул республиканец-президент.
Напомним, в Штатах третий месяц не утихают беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1598846168
Нет ничего проще пересажать демократов у власти в этих городах, обвинив их в массовых беспорядках.
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!» Сенсация. А раньше как прекращали?
На шарике “глубинщики” запустили процесс отмены “силы права” , поэтому, изначально замаскированное ими “право силы” придёт на смену международным отношениям на основе договоров. Но ненадолго. Пока кто-то не вломит остальным желающим по самые нехочу.
а вот силу они и теряют ,этот Ковид последнее их новое оружие похоже не сработает,раз выходят млн в Европе против этих масок.Вряд ли Собянин напялит их повторно на страну или все-таки совки напялят ,жить -то хочется пенсионерам ,которых больше всех.
Гейропка проплатила (аванс) вакцину ( пока не зарегистрированную) какой-то британской компании аж на 300млн. доз , а эта фармкомпания подписала бамагу, что она никакой ответственности не несёт за последствия ( побочные действия). Во как !
Если Англия будет бороться с Китаем за белорусские земли, то они дадут больше.
Но Путин должен уйти.
как то так ,но он для всех лучше бы ушел ,с Навальнерами все пошло бы успешнее ,или с Пищиками,Болдыревыми ,да с любыми любителями мацы твоей.Приходится крутиться и выбирать Партнеров ,что он и делает .Надежда только на Бога или что там наверху всегда спасало Россию в последний момент.Вас то ,только деньги и сумасшедшая идея.
Ну конечно рынок уже поделили -У Путина 22 страны Азии ,у Англи -США лимитроф с канадой и Европкой ,за Ю.Америку подерутся немного .Китаю своих 1,5 млрд достаточно ,но еще прикупит.США загонят насильно и притом да-экспериментальная и ничего ,поэтому и Кенеди поднимает народ -да ,политика.