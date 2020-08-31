Сводки от ополчения Новороссии 31 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

Несмотря на значительное уменьшение количества огневых провокаций, украинские боевики продолжают нарушать договоренности на линии соприкосновения.

Украинская сторона в очередной раз нарушила первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрет на использование любых видов летательных аппаратов.

Нашими наблюдателями зафиксировано два полета БПЛА типа «Фантом» и Mavic Pro в районах н. п. Чермалык и Старогнатовка, с помощью которых боевики 1-го и 24-го батальонов 53-й бригады осуществляли контроль инженерного оборудования своих позиций, проверку маскировки и пытались вести разведку.

Кроме того, боевики десантно-штурмового батальона 36-й бригады продолжали инженерные работы в районе н. п. Широкино.

Защитники Республики на данные провокации не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.

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Напоминаем, что в соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня, украинская сторона в данном случае обязана применить дисциплинарные меры в отношении командира 53 омбр Титенко и командира 36 обрмп Гнатова, а также уведомить о них координатора контактной группы.

Как мы сообщали ранее, с начала текущих суток нашими наблюдателями зафиксирован взрыв в районе н. п. Верхнеторецкое на позициях мотопехотного батальона 54-й бригады.

По оперативной информации, во время уточнения карты минных полей, по приказу командира роты капитана Сукнова, произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате двое боевиков получили легкие осколочные ранения и доставлены в медроту бригады.

Нам стали известны обстоятельства происшествий во время празднования Дня шахтера боевиками ВСУ в зоне «ООС».

На позициях ВСУ в районе н. п. Марьинка боевиками 79-й бригады обнаружен без признаков жизни солдат Бодров. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате передозировки наркотических веществ.

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Во время движения на личном транспортном средстве в районе Авдеевского песчаного карьера сержант Лабутин из 54-й бригады в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате трое боевиков, включая самого Лабутина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Авдеевскую городскую больницу. Узнав о случившемся, командир 54-й бригады Майстренко приказал командиру батальона позаботиться о том, чтобы информация о происшествии не дошла до штаба ОТГ «Восток».

В ходе проверки личного состава 53-й бригады на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ сотрудниками военной службы правопорядка в пункте временной дислокации в н. п. Волноваха задержаны солдаты Чевелий и Гузько в состоянии алкогольного опьянения.

При досмотре личных вещей у задержанных обнаружены: пистолет ПМ, 6 гранат РГД-5, 2150 патронов калибром 5.45 мм, наркотические вещества в количестве 8 г амфетамина и 29 г конопли.

По предварительной информации, задержанные боевики занимались не только продажей наркотических веществ, но и обменом их на боеприпасы.

В настоящее время боевики переданы СБУ.

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