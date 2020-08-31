Сводки от ополчения Новороссии 31 августа 2020
- 14:51 Взрыв на позициях 54-й бригады ВСУ: сводка с Донбасса.
- 03:00 Оккупанты несут потери на Донбассе — больницы наполняются «ВСУшниками» в тяжёлом состоянии.
- 02:00 «Переход на сторону агрессора»: Турчинов возмущён заявлением Фокина по Донбассу.
Взрыв на позициях 54-й бригады ВСУ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
Несмотря на значительное уменьшение количества огневых провокаций, украинские боевики продолжают нарушать договоренности на линии соприкосновения.
Украинская сторона в очередной раз нарушила первый пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрет на использование любых видов летательных аппаратов.
Нашими наблюдателями зафиксировано два полета БПЛА типа «Фантом» и Mavic Pro в районах н. п. Чермалык и Старогнатовка, с помощью которых боевики 1-го и 24-го батальонов 53-й бригады осуществляли контроль инженерного оборудования своих позиций, проверку маскировки и пытались вести разведку.
Кроме того, боевики десантно-штурмового батальона 36-й бригады продолжали инженерные работы в районе н. п. Широкино.
Защитники Республики на данные провокации не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.
Читайте также: НАТО и военные ВСУ решили вмешаться в противостояние в Белоруссии
Напоминаем, что в соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня, украинская сторона в данном случае обязана применить дисциплинарные меры в отношении командира 53 омбр Титенко и командира 36 обрмп Гнатова, а также уведомить о них координатора контактной группы.
Как мы сообщали ранее, с начала текущих суток нашими наблюдателями зафиксирован взрыв в районе н. п. Верхнеторецкое на позициях мотопехотного батальона 54-й бригады.
По оперативной информации, во время уточнения карты минных полей, по приказу командира роты капитана Сукнова, произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате двое боевиков получили легкие осколочные ранения и доставлены в медроту бригады.
Нам стали известны обстоятельства происшествий во время празднования Дня шахтера боевиками ВСУ в зоне «ООС».
На позициях ВСУ в районе н. п. Марьинка боевиками 79-й бригады обнаружен без признаков жизни солдат Бодров. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате передозировки наркотических веществ.
Читайте также: Оккупанты несут потери на Донбассе — больницы наполняются «ВСУшниками» в тяжёлом состоянии
Во время движения на личном транспортном средстве в районе Авдеевского песчаного карьера сержант Лабутин из 54-й бригады в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.
В результате трое боевиков, включая самого Лабутина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Авдеевскую городскую больницу. Узнав о случившемся, командир 54-й бригады Майстренко приказал командиру батальона позаботиться о том, чтобы информация о происшествии не дошла до штаба ОТГ «Восток».
В ходе проверки личного состава 53-й бригады на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ сотрудниками военной службы правопорядка в пункте временной дислокации в н. п. Волноваха задержаны солдаты Чевелий и Гузько в состоянии алкогольного опьянения.
При досмотре личных вещей у задержанных обнаружены: пистолет ПМ, 6 гранат РГД-5, 2150 патронов калибром 5.45 мм, наркотические вещества в количестве 8 г амфетамина и 29 г конопли.
По предварительной информации, задержанные боевики занимались не только продажей наркотических веществ, но и обменом их на боеприпасы.
В настоящее время боевики переданы СБУ.
Читайте также: Порошенко обратился к Донецку
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Оккупанты несут потери на Донбассе — больницы наполняются «ВСУшниками» в тяжёлом состоянии
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника Управления Народной милиции ЛНР половника Яна Лещенко.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, при этом зафиксировано одно нарушение дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, а именно — проведение инженерных работ.
В нарушение первого пункта дополнительных мер боевики 1-го батальона 14-й омбр по приказу военного преступника Войченко проводили инженерные работы по дооборудованию своих позиций в районе н. п. Желобок.
В рамках координационного механизма, а также для недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах.
Подразделения Народной милиции строго соблюдали условия действующего перемирия и огонь по противнику не открывали.
Мы призываем украинскую сторону выполнять все пункты дополнительных мер, а представителей международных организаций принудить украинское руководство к отказу от действий, способных спровоцировать обострение обстановки на линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки потерь среди личного состава Народной милиции не допущено.
Силами МЧС ЛНР во взаимодействии с Народной милицией за прошедшие сутки ликвидировано 38 пожаров.
Читайте также: Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 2 926 человек, на территорию Украины убыло 1 348. На пункте пропуска оказана медицинская помощь 16 гражданам.
Действующее перемирие способствует восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.
При содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей СММ ОБСЕ сотрудниками коммунальных предприятий Луганской Народной Республики продолжены работы по бурению скважины в н. п. Зелёная Роща.
Подразделения Народной милиции ЛНР полностью соблюдают режим прекращения огня, непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность наших граждан.
Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в воинских частях ОТГ «Север».
От нашего источника стало известно, что в ходе проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе н. п. Желобок, военнослужащий 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Мирошниченко подорвался на противопехотной мине, установленной ранее боевиками этой же бригады.
В результате подрыва военнослужащий получил минно-взрывные травмы, и в тяжёлом состоянии доставлен в военный госпиталь н. п. Северодонецк. В ходе проведённого разбирательства прибывшими на место происшествия офицерами штаба «ООС» было установлено, что карты минных полей подразделения не были уточнены, и, несмотря на это, боевики продолжали оборудовать новые позиции, что привело к трагическим последствиям.
Читайте также: Русские в Сирии гоняли военных США и пинали, как зарвавшуюся шпану, — Медведев (ВИДЕО)
Низкий уровень материального обеспечения войск и коррупция командования продолжает оставаться причиной серьезных заболеваний в рядах украинской армии.
Так, в результате отравления в больницу города Северодонецк 27 августа попали восемь военнослужащих 30-й бригады ВСУ, двое находятся в реанимации. Причиной отравления стали сухие пайки с истёкшим сроком годности, доставленные на передовые позиции. В ходе разбирательства установлено, что сухие пайки датированы июлем 2013 года.
Для выяснения обстоятельств произошедшего в расположение бригады с комиссией прибыли офицеры продовольственной службы ОТГ «Север», выявившие недостачу продуктов питания на складе бригады. Кроме того, в ходе общения с командирами подразделений выяснилось, что продуктами питания они обеспечиваются на 60–70% от установленных норм.
Читайте также: Сербский доброволец и дончанка: Любовь и страдания во время войны (ФОТО)
От управления Народной милиции ЛНР и от себя лично хочу поздравить работников угольной промышленности с профессиональным праздником, с Днем шахтера!
И пожелать безопасных спусков и подъемов, уверенности и стабильности, трудовых подвигов и мирного неба над головой!
Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. С праздником, горняки!
Читайте также: «Здесь вам не Украина!» — в Белоруссии желающие поджечь сотрудников милиции были остановлены прицельной стрельбой (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Переход на сторону агрессора»: Турчинов возмущён заявлением Фокина по Донбассу
Заявления заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу свидетельствуют о его антигосударственной позиции.
Такое мнение выразил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
«Заявление представителя президента в трехсторонний контактной группе Витольда Фокина о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а также о том, что „обе стороны совершали преступления” — проявление не просто старческого маразма. Это демонстративный переход доверенного лица Зеленского на сторону страны-агрессора и протягивание антигосударственной позиции, отражающей стратегические интересы Путина», — написал он на своей странице в соцсети.
Экс-секретарь СНБО задал вопрос: «Неужели фокины, кравчуки и те, кто за ними стоит, надеются, что Украина отдаст Путину весь Донбасс, который российские войска не смогли захватить силой?»
«Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ и против них не будут открыты уголовные дела, это будет означать, что они озвучивают согласованные тезисы „зеленой власти”. В таком случае подобное потребует адекватного реагирования на эти события миллионов украинцев, готовых защищать свою страну», — заявил Турчинов.
Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в делегации Украины на переговорах в Минске 18 августа. Фокин был первым премьер-министром Украины, возглавлял правительство в 1990–1992 годах.
Читайте также: «Здесь вам не Украина!» — в Белоруссии желающие поджечь сотрудников милиции были остановлены прицельной стрельбой (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мы в социальных сетях